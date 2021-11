HOLLYWOOD-STJERNE: Leonardo DiCaprio, her avbildet i 2019.

Leonardo DiCaprio aktuell i rollen som sektleder Jim Jones

Filmstjernen (46) er angivelig i ferd med å signere kontrakt om å spille hjernen bak Jonestown-massakren i 1978, der over 900 mennesker døde.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Hollywood Reporter og Deadline skriver at Leonardo DiCaprio ligger i sluttforhandlinger med MGM om både å spille hovedrollen som Jim Jones, samt produsere filmen sammen med Jennifer Davisson.

Kollektivt selvmord eller massedrap

Amerikanske Jim Jones, ordinert prest i det protestantiske trossamfunnet «The Disciples of Christ», grunnla sekten Folkets tempel i Indianapolis i USA i 1955.

23 år senere flyttet Jones og alle sektmedlemmene til et avsidesliggende jungelområde i Guyana, et område han kalte Jonestown. Det var her, 18. november i 1978, at over 900 mennesker – 276 av dem barn – tok sitt eget liv ved å drikke blåsyre.

SEKTLEDER: Jim Jones, her avbildet i San Francisco i 1976.

I ettertid har massakren i Jonestown ofte blitt omtalt som et masseselvmord i pressen. Men enkelte har sådd tvil om selvmordene, deriblant noen av de få som overlevde, særlig med tanke på at mange av ofrene var barn og svakelige eldre.

Føyer seg inn i rekken

Leonardo DiCaprio har god erfaring med å spille kjente skikkelser i filmer basert på virkelige historier, deriblant J. Edgar Hoover I «J. Edgar», Howard Hughes i «The Aviator» og Jordan Belfort i «The Wolf of Wall Street».

Filmstjernen har også spilt fiktive roller i filmer basert på sanne hendelser, som «»Titanic» og «Once Upon a Tine in Hollywood». DiCaprio har ikke kommentert at han nå skal være klar for å tre inn i den kontroversielle kultlederens sko.

Jim Jones, som selv ble 47 år, er blitt beskrevet som en karismatisk leder, som hevdet å kunne helbrede. Men han skal også ha vært paranoid og voldelig.

I de 43 årene som har gått siden, er det blitt skrevet flere bøker og laget serier og dokumentarer om den dramatiske hendelsen. Når den sanne historien nå blir film igjen, er det Scott Rosenberg som skriver manuset, ifølge Hollywood Reporter.

Jonestown-tragedien utgjorde det største tapet av amerikanske sivile i en overlagt hendelse frem til 11. september 2001. Noen skal ha akseptert ordren om å drikke væsken, mens andre skal ha blitt tvunget, ifølge overlevende.