DU UMILDE MÅNE: John Bradley, Patrick Wilson og Halle Berry (fra venstre) i «Moonfall».

Filmanmeldelse «Moonfall»: Hælle måne!

Bedre – vel, gøyere – enn sitt allerede elendige rykte.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

ACTION / SCIENCE FICTION

«Moonfall»

USA/Kina/Storbritannia. 12 år. Regi: Roland Emmerich

Med: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Charlie Plummer

Katastrofefilmen har hatt to gullaldre. Den første var på 1970-tallet, da det med ett ble populært å dytte flest mulig kjente skuespillere inn i en film, og deretter ta livet av dem en etter en. Den andre var i Roland Emmerich’ velmaktsdager. Skal vi si fra «Independence Day» (1996) til og med «White House Down» (2013) – for å være rause?

Emmerich er så gung ho og all-american som bare en naturalisert tysker kan bli. Og i «Moonfall» skal han til månen. På et oppdrag som skal avsløre at månelandingen i 1969 var en dekkoperasjon, og at månen faktisk ikke er en planet i det hele tatt, men en megakonstruksjon – et «konstruert legeme». Som dessuten er ute av bane, og på vei mot jordkloden i faderlig fart.

KJIPT STED Å FÅ MOTORTRØBBEL: Halle Berry og Patrick Wilson in «Moonfall».

Amatør-astronauten – med vekt på amatør og naut – «Dr.» KC Houseman (han har en katt ved navn «Fuzz Aldrin», og spilles av John Bradley) har vært på sporet av dette en stund. Men ingen har hørt på ham. Men nå – nå er det panikk nå! Det er flom på vestkysten. Folk hamstrer dopapir og flykter til Colorado.

Kun én mann, Brian Harper (en tidligere astronaut-helt som er falt i vanry, spilt av Patrick Wilson), og én kvinne, Jo Fowler (Halle Berry), som blir NASA-sjef i løpet av filmens gang, kan redde verden. De er ålreite nok til å ta med seg Houseman ut i verdensrommet.

De må beseire nanorobot-svermen som holder hus i månens indre. Den er både intelligent og innmari slem.

EN AMERIKANSK HELT MED EN AMERIKANSK HAKE: Patrick Wilson i «Moonfall».

Det er ikke lenger Emmerich’ tid. «Moonfall» føles da også som en type retro-science fiction/action, en etterleving fra en film-tidsregning da hybrisen var høy og kokainen fløt fritt. Filmen, delvis finansiert med kinesiske midler (de elsker sånt som dette der borte, vet du), har fått hard medfart av både kritikere og publikum i landet hvis slitne helte-fantasier den feirer: USA.

Men om vi først skal ha blockbustere, så er det en fordel at de ikke kun kommer fra to avsendere – DC og Marvel. Det er også en fordel om de ikke alltid har en superhelt eller flere i hovedrollen. I 2022 fremstår Emmerich’ stormannsgalskap som et alternativ. Et idiotisk alternativ – ja. Men et alternativ like fullt. Og stolt idiotisk.

Du kan mene hva du vil om den tyske galningen. Men buldrende spetakkel i IMAX-format er han jammen fremdeles i sand til å koke i hop. Visuelt sett er «Moonfall» helt åpenbart en mye vakrere film enn ni av ti superheltfilmer. Ikke minst når den blir en «2001: En romodyssé» (eller «Interstellar») for dummies når det går mot slutten.

CHRYSLER-BYGNING PÅ AVVEIE: Patrick Wilson observerer ødeleggelsene i «Moonfall».

Hvis ikke hjertet ditt banker ørlitegrann raskere i møte med disse scenene – reisen til det symmetriske, gyroskopiske systemet i månens kjerne! – vel, da er kanskje ikke katastrofefilm eller science fiction noe for deg.

Så må det sies at historien er overmåte teit. Fullstendig ko-ko dum. At Emmerich’ er en kløne med de mindre, mer private dramaene (amerikanske familieverdier og bla bla bla). At skuespillet i beste fall er – hmm – til å leve med. At dialogen kan gå som dette: «Alt vi trodde vi visste om universet, må kasseres! Vi er ikke forberedt på dette! «.

Men se «Moonfall» som en barnslig science fiction-komedie. Som er nøyaktig det den er. Og på et størst mulig lerret. Kjedelig er den ikke.