HOVEDROLLE: Austin Butler, her på førpremieren til «Elvis» i London i mai.

Austin «Elvis» Butler: − Jeg var vettskremt

Austin Butler (30) fordypet seg i rollen som Elvis Presley i hele to år – og det med skrekkblandet fryd.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

30-åringen, kjent fra blant annet «Once Upon a Time … in Hollywood», figurerer i sin aller største rolle til nå – i Hollywood-filmen «Elvis», som hadde verdenspremiere fredag 24. juni.

I et intervju med Toronto Sun forklarer Butler at det er vanskelig å gi slipp på rollen etter å ha levd intenst i Elvis-bobla i to år.

– Det er ikke lett, sier han og legger til at det er en form for terapi endelig å kunne snakke om jobben.

– Da jeg befant meg i øyeblikket og gjorde det jeg skulle, var det virkelig en kombinasjon av begeistring og nesten lammende frykt. Noen ganger føltes det som om jeg spaserte på en stram line over Grand Canyon, sier Butler.

EKSKONA: Austin Butler og Priscilla Presley på MET-gallaen i New York i mai.

Da han var sikret jobben og ferden gikk til Nashville for å synge i det samme platestudioet som Elvis brukte, var Butler veldig spent.

– Jeg trodde de skulle ta på meg med silkehansker, og at jeg skulle få synge én og én strofe av «Blue Suede Shoes», «Heartbreak Hotel» eller «Hound Dog».

Men sånn ble det ikke. Skuespilleren forklarer at regissør Baz Luhrmann (59) kommanderte alle de ansatte ut av kontorene sine og satte dem foran Butler med befaling om å forstyrre og avbryte skuespilleren mens han sang.

– Det var akkurat som man forstiller seg et mareritt skal være, sier Butler leende til avisen.

– Jeg var så vettskremt, men det er i sånne øyeblikk man lærer å takle fryktfølelsen.

I et intervju med VGTV nylig forklarte Butler at han også måtte få dansetrening.

– Jeg har aldri vært danser. I stedet var jeg veggpryd på fester. Nå befant jeg meg plutselig på scenen og beveget meg som Elvis. Det var utrolig, sier 30-åringen til VGTV (artikkelen fortsetter under):

VGs anmelder serverer en firer på terningen og mener at Butler gjør en «imponerende fysisk innsats» i filmen, men at han ikke får anledning til «å spille Elvis».

«Filmen reduserer Presley til kropp og mimikk. Artig for øyet. Men i liten grad noe for nøtta», heter det i filmanmeldelsen.

Butler har imidlertid fått massiv skryt av Priscilla Presley (77) og Lisa Marie Presley (54), som er over seg av begeistring over både Luhrmann og Butler.

Tidligere denne uken stilte Elvis’ ekskone og datter opp på en seremoni på Hollywood Walk of Fame – sammen med Butler og Luhrmann. Også Lisa Maries tre døtre var til stede.

Der ble alles hender støpt i sement.

SEREMONI: F.v.: Finley Lockwood, Lisa Marie Presley, Baz Luhrmann, Priscilla Presley, Riley Keough, Austin Butler og Harper Lockwood utenfor Chinese Theatre i Hollywood tirsdag.

Butler synger alene når han portretterer unge Elvis. Når Butler figurerer som den eldre Elvis, er stemmen en miks av hans og Elvis’ egen.

Filmen følger Elvis’ liv fra fattigdom til legende.

Australske Olivia DeJonge (24) spiller Priscilla Presley. Tom Hanks (65) fyller rollen som manager Tom Parker, som døde i 1997.

KOLLEGER: Austin Butler og Tom Hanks i London i mai.

«Det tok meg noen dager å komme meg igjen rent følelsesmessig, som det gjorde med Lisa», skrev Priscilla på Instagram i mai.

Priscilla var bare 14 år da hun ble kjæreste med den ti år eldre stjernen. De giftet seg syv år senere – i 1967. Året etter kom Lisa Marie til verden. I 1973 var imidlertid ekteskapet over, og bare fire år senere døde Elvis.

Og her er originalen: