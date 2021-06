KATALYSATOREN: Norske Kjersti Flaa (48) er journalisten som saksøkte Hollywood Foreign Press Association. I etterkant har både filmstjerner og medlemmer gått ut mot organisasjonen. Her spiller hun inn tv-innslag for tyske ZDF hjemme på takterrassen i Los Angeles. Foto: PRIVAT

Norske Kjersti skaper Hollywood-historie

Først saksøkte hun Golden Globes-arrangøren Hollywood Foreign Press Association (HFPA). Nå er den norske journalisten Kjersti Flaa (48) med på å endre strukturene i den amerikanske filmbransjen.

Den amerikanske kritikerorganisasjonen Critics Choice Association (CCA) utvider og blir internasjonal. CCA er den største tv-, radio- og filmkritikerorganisasjonen i USA og Canada.

En av de nye medlemmene er den norske frilansjournalisten Kjersti Flaa, som ble nektet medlemskap i Hollywood Foreign Press Association (HFPA) og gikk til søksmål for å avsløre metodene HFPA har operert under, skriver Deadline.

Nyheten er nok et skudd mot baugen for allerede skadeskutte og skandaliserte HFPA. Hollywood-kjennere oppfatter CCA-avgjørelsen om å tilknytte seg internasjonale journalister som et forsøk på å overta HFPAs tidligere territorium.

– Det føles som ringen er sluttet nå

– Jeg har kjempet for endringer i HFPA i fire år. Da jeg saksøkte i august ble jeg kontaktet av masse journalister i LA som forteller at de har blitt utsatt for den samme behandlingen som jeg har, sier Flaa til VG.

Flaa legger til at flere av de journalistene som har kontaktet henne har blitt invitert som medlemmer til CCA.

– Det føles som ringen på en måte er sluttet nå. Jeg er glad og lettet, og det er deilig å vite at jeg har blitt hørt. Det er et slags punktum på det hele.

– For meg er det også selvfølgelig en følelse av rettferdighet. Det føles bra at Hollywood endelig har turt å stå opp mot HFPA som har hatt så mye makt i alle år.

Ønsker HFPA godt

Flaa sier hun ønsker at HFPA skal overleve, men at det da må skje en kraftig endring i organisasjonen.

– Men da må de endre seg kraftig, og det ser det ikke ut til at det gjør.

Hun sier at hun ble sjokkert da hun hørte at Golden Globe ble avlyst.

– Det er jo trist, men samtidig så forstår jeg hvorfor. HFPA er en organisasjon som har kjøpt seg stillhet og kjøpt seg ut av sine problemer.

Flaa er håpefull om at CCA er en organisasjon som vil være mer inkluderende og vil respektere sine kollegaer.

FORSIDE: Kjersti Flaa skapte overskrifter i USA da hun saksøkte Golden Globe-arrangøren HFPA . Foto: Privat

Rystet Hollywood

VG har tidligere i år omtalt hvordan beskyldninger om rasisme og sexisme har haglet mot Hollywood Foreign Press Association (HFPA), noe som i mai fikk tv-stasjonen NBC til å avlyse neste års Golden Globe-utdeling.

Tom Cruise skal ha levert tilbake sine tre statuetter.

Nå kan ting tyde på at HFPA prøver å forhindre CCA i å arrangere sitt arrangement Critics' Choice Awards på samme luksushotell som Golden Globes tidligere har blitt avviklet, melder bransjebladet Variety.

Selv har HFPA etter skandaleavsløringene inntil videre avlyst den årlige Golden Globe-prisutdeling, som har vært regnet som den viktigste utenom Oscar-utdelingen.

LEVERTE TILBAKE PRISER: Tom Cruise i 2000 da han vant prisen for beste mannlige birolle under Golden Globes for filmen «Magnolia». Foto: VINCE BUCCI / AFP

Scarlett Johansson er ifølge People Magazine blant stjernene som har beskyldt HFPA for sexisme.

Også Netflix og Amazon har gått ut mot organisasjonen. Det samme har mektige afroamerikanske bransjefolk som regissør Ava DuVernay og «Bridgerton»-skaper og TV-produsent Shonda Rhimes.

ETTERLYSER SVARTE MEDLEMMER: TV-produsent Shonda Rhimes har kritisert HFPAs mangel på svarte medlemmer. Hun står bak den kritikerroste TV-serien «Bridgerton», som har fått mye ros for sitt flerkulturelle persongalleri. Foto: VALERIE MACON / AFP

– Jeg er sjokkert over at det måtte gå så langt. Nå har alt snudd, uttalte Kjersti Flaa til VG om situasjonen da Tom Cruises protesthandling ble kjent.

Siden hun gikk til søksmål mot Golden Globes-arrangøren HFPA, har den norske frilansjournalisten blitt intervjuet av medier verden over, blant andre The New York Times.

HOLLYWOOD-KJENNER: Kjersti Flaa har rapportert for norske og internasjonale medier fra USA siden 2007. Nylig vant hun førstepris i Southern California Journalism Award for et tv-intervju med Diane Keaton. Foto: PRIVAT

Søksmålet ble først forkastet av den føderale domstolen i California. Flaa og hennes advokat David Quinto har anket saken til en annen rettsinstans.

Organisasjonen hadde før søksmålet avslått forespørselen hennes om medlemskap i 2018, 2019 og 2020 uten at de oppga noen spesiell grunn, ifølge Flaa.

Anklaget for kartellvirksomhet

I søksmålet anklaget Kjersti Flaa organisasjonen for å drive kartellvirksomhet. Flere av Flaas internasjonale journalistkolleger, blant andre spanske Rosa Gamazo og danske Sara Gerlach Madsen, har hevdet overfor Los Angeles Times at organisasjonen nekter å ta imot nye medlemmer og at HFPA-journalistene utnytter medlemsfordelene sine til å monopolisere dekningen av Hollywood.

Selv har HFPA benektet anklagene.

Den siste tiden har flere HFPA-medlemmer sluttet i organisasjonen i protest mot det de oppfatter som manglende vilje til endring.

– Verbalt misbruk

Både den nederlandske Diederik van Hoogstraten og kinesiske Ting Ting Wengting Xu har trukket seg ut og uttalt at organisasjonen preges av «isolasjon, taushet, frykt for represalier, egennytte, korrupsjon og verbalt misbruk», skriver The Wrap.

I et brev til HFPA-president Ali Saar og styret skriver de to at det ikke lenger er holdbart for dem å forbli medlemmer av organisasjonen.

