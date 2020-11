TYVEN: Karl-Bertil Nordland er tyven i «Kunstneren og Tyven». Til høyre kunstneren Barbora Kysilkova, Foto: Mediaoperatørene / Euforia

Vil lage internasjonal versjon av «Kunstneren og Tyven»

Nå kan det bli laget en internasjonal versjon av den kritikerroste norske dokumentaren «Kunstneren og Tyven».

Det skriver anerkjente Hollywood Reporter.

Videre heter det at det er selskapet Neon som planlegger å lage en fiksjonsfilm basert på dokumentaren «Kunstneren og Tyven».

– Dette er kjempemorsomt, men vi vet foreløpig ikke så mye om hvilke planer de har, sier filmens produsent, Ingvil Giske til VG.

Ifølge Hollywood Reporter har Neon inngått et samarbeid med selskapet Blueprint Pictures som blant annet står bak filmer som «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri». En film som fikk hele fire BAFTA-priser i 2018.

KUNSTNEREN: Barbora Kysilkova er kunstneren i den kritikerroste filmen. Foto: Johannes van der Linden / Mediaoperatørene / Euforia

– Det er snakk om en internasjonal versjon. Det skal skrives et nytt manus og det blir en helt ny film og vi vet ikke hvor mye den kommer til å ligne på vår film, sier Giske videre.

Hollywood Reporter skriver at Neon fikk øynene opp for «Kunstneren og Tyven», som er regissert av Benjamin Ree, på årets Sundance Film festival i Utah i januar. Som en av fire filmer var det norske bidraget plukket ut til å åpne festivalen, noe som anses som en stor ære.

– Det betyr enormt mye for meg. Sundance har vært målet mitt siden jeg begynte å lage film. At vi att på til er en av åpningsfilmene er utrolig gøy, sa Ree til VG den gangen.

Ingvil Giske tror at en ny internasjonal versjon av «Kunstneren og Tyven» like gjerne kan utspille seg i Europa som i USA.

– Det kan vise seg at det kan bli vanskelig å få historien til å virke troverdig i USA, sier Giske.

«Kunstneren og Tyven» handler om kunstneren Barbora Kysilkova og tyven Karl-Bertil Nordland, som stjeler to malerier fra hennes Oslo-galleri. Slik starter den ytterst originale historie om to mennesker som innleder et helt spesielt vennskap. Filmen hadde norsk kinopremiere i september i år.

– Kunstneren og tyven» er rett og slett en unik film om to interessante mennesker som forenes av en tilfeldig hendelse, fortalt med en fingerspissfølelse ikke mange filmskapere kan vise til, skrev anmelderen Asbjørn Slettemark og ga filmen terningkast seks.

Karl-Bertil Nordland som er Tyven i filmen sier til VG at han synes det er kult at det kanskje blir en fisjonsfilm av dokumentarer «Kunstneren og Tyven».

– Men det er kjipt hvis det blir en dårlig film. En toer er jo ikke bra, sier Nordland.

Publisert: 03.11.20 kl. 14:16

