2003: Jennifer Lopez og Ben Affleck på premiere til sin felles film «Gigli» for 18 år siden – like før bruddet. Foto: RENE MACURA / AP

Medier: Jennifer Lopez dro hjem til eks-forloveden

Det nærmer seg 20 år siden de gjorde det slutt, men nå skal Jennifer Lopez (51) og Ben Affleck (48) angivelig ha tatt opp tråden igjen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

En knapp måned etter nyheten om bruddet mellom Lopez og baseballspilleren Alex Rodriguez (45), melder medier som TMZ og People at Lopez har tatt opp kontakten med eksforloveden, Ben Affleck.

Den britiske avisen Daily Mail presenterer også ferske bilder av «Bennifer» sammen, blant annet i hans bil. «Bennifer» var betegnelsen stjerneparet fikk av offentligheten da de var sammen.

Både Lopez og Affleck deltok på veldedighetsarrangementet «VAX LIVE: The Concert to Reunite the World» i helgen. De skal ikke ha blitt observert sammen der, men etter konserten skal de ha reist sammen til Montana, hvor han bor.

Der skal de ha tilbrakt flere dager sammen.

Lopez og Affleck har selv til gode å kommentere forholdet.

VAR FORLOVET: Ben og Jen på premiere i Santa Barbara i 2003. Foto: FRED PROUSER /Reuters

People meldte – etter at Lopez hadde brutt med Rodriguez – at Affleck var på besøk hos henne i Los Angeles, og at de alltid har bevart vennskapet.

Lopez giftet seg med artisten Marc Anthony (52) i 2004 – kort etter bruddet med Affleck, men de ble skilt ti år senere. De har tvillinger sammen. Affleck på sin side giftet seg med filmstjernen Jennifer Garner (49) i 2005. De ble skilt i 2018 – etter lang tids separasjon. Han har tre barn med henne.

TikTok-snakkis

Affleck figurerte – muligens noe ufrivillig – i mediene i forrige uke etter at en kvinne gikk ut på TikTok og fortalte at hun hadde «matchet» med Hollywood-stjernen i sosiale medier.

Nive Jay (29), som er modell, trodde imidlertid at det var en falsk konto, helt til Affleck sendte henne en videohilsen på Instagram og sa: «Det er meg».

Affleck har ikke kommentert den saken heller.