HAN AKTERUTSEILTE: Johannes Joner i «Han». Foto: Alternativet Produksjon / Euforia

Filmanmeldelse «Han»: Balladen om de marginaliserte mennene

Mannsrollen diagnostiseres. Det ser ikke bra ut.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA

«Han»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Guro Bruusgaard

Med: Johannes Joner, Emil Johnsen, Frank Werner Laug, Laila Goody, Marte Magnusdatter Solem, Gisken Armand

Guro Bruusgaards debut-langfilm «Han» starter med en scene der Petter (Joner) blir intervjuet av et TV-team på et tak et sted i Oslo. Petter er en «kulturmann», nærmere bestemt en filmprodusent som planlegger en ny norsk heltefilm (om Fridtjof Nansen denne gangen). Han har muligens vært vant til å kunne ture frem noenlunde som han vil.

Både intervjueren og kamerakvinnen er – nettopp, kvinner. «Det var ikke sånn før», detter det ut av Petter, før han iler til og sier noe á la at han er glad for å ha vært med på «reisen». Med det mener han reisen som har muliggjort at også kvinner kan ha et TV-kamera på skulderen.

Jeg tok meg i å lure på hvor i all verden denne mannen har oppholdt seg de siste 20-30 årene. Står det virkelig så livsfjernt til i den antatt «progressive» filmbransjen?

HAN MISLYKKEDE: Emil Johnsen i «Han». Foto: Alternativet Produksjon / Euforia

På en annen kant av Oslo stifter vi bekjentskap med en annen eksponent for arten «mann». Nemlig «NAV-mannen», en yngre fyr som sannsynligvis aldri har opplevd en tid i solen. Emil (Johnsen) blir sendt på kurs i arbeidssøking hvor han blir «coachet» på svorsk om «innovasjon» og annen bullshit, og er naturlig nok ikke så happy for det.

Men bitterheten hans går dypere. Han er en sutrekopp som sitter på bar og griner om «systemet» som har spilt «fallitt» – og har mage til å undre seg over at ingen orker høre på ham. Vi oppfatter «kulturmannen» Petter som patetisk og akterutseilt. Det er meningen at vi skal oppfatte Emil som mye farligere enn som så. Han er en trussel.

Den tredje hovedpersonen er ikke en mann, men en gutt i skolealder: Harald (Laug). Han skulle skrive oppgave, men endte opp med å kopiere og lime inn noe han fant på internett i stedet. Læreren (Magnusdatter Solem) lar seg ikke lure, og melder fra til moren (Goody). Mamma forsvarer Harald overfor læreren, men skjenner ut sønnen hjemme.

HAN UNGE, SINTE (OG MOREN HANS): Frank Werner Laug og Laila Goody i «Han». Foto: Alternativet Produksjon / Euforia

Harald har en fraværende far og et vanskelig forhold til de kvinnelige autoritetene i livet sitt. Er også han en tikkende bombe? «Han» synes å mene det.

«Han» tar utgangspunkt i noe vi kjenner godt fra den pågående samfunnsdebatten. Nemlig diskusjonen om den marginaliserte mannen, om mannsrollen som er i endring, om «incels», guttene som gjør det dårligere enn jentene på skolen og løper rett inn i armene til Jordan Peterson og det som mye verre er.

I Norge, der vi har opplevd to terroraksjoner fra slike antatt marginaliserte menn, har denne debatten vært spesielt betent. Og desto viktigere å ta.

HUN: Marte Magnusdotter Solem i «Han». Foto: Alternativet Produksjon / Euforia

«Han», en slags halv flettverksfilm, er ivrig etter å diagnostisere, men evner ikke å utdype vår forståelse av temaet. Den nøyer seg med å peke på menn som «kan bli et problem», og føles i perioder privat og anekdotisk som et «click bait»-ete debattinnlegg. Kort sagt, den føles som arbeidet til en regissør som forsøker å forklare noe for seg selv.

Resultatet er tidvis lovende, tidvis interessant i sin observasjon av menneskedyret, og man bør applaudere enhver norsk film som faktisk forsøker å gi inn i sin tid, snarere enn å tegne helgenportretter av historiske skikkelser som – for eksempel – Nansen.

Godt spilt er filmen også. Undertegnede satt likevel med en følelse av at det er for tynt og for inn-med-teskje overtydelig, for selvfølgelig, for nå- skal-du-høre-hva-jeg-har-tenkt.

Det er et stykke igjen til Ruben Östlund og Dag Johan Haugerud. Men det er i alle fall et ærlig første forsøk.