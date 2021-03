PÅ TOMGANG: Gal Gadot i «Wonder Woman 1984». Foto: Clay Enos / SF Studios / Warner Bros.

Filmanmeldelse «Wonder Woman 1984»: Superskuffende

Patty Jenkins går inn for å ødelegge sin egen filmserie – og lykkes.

Av Morten Ståle Nilsen

SUPERHELTFILM / EVENTYR

«Wonder Woman 1984»

Premiere på HBO Nordic fredag 26. mars

USA. 12 år. Regi: Patty Jenkins

Med: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal

«Wonder Woman» (2017) var en juvel i den aldri avtagende strømmen av stort sett lidelsesfulle superheltfilmer, velfungerende både som popcornunderholdning og i et mer bemektigende perspektiv. Det var ikke vanskelig å se for seg unge jenter gå ut av kinosalen, hytte neven i været og utbryte: «Endelig en sånn film for meg!».

80 prosent av hemmeligheten bak suksessen var Gal Gadot. Aldri har vel en superheltrolle vært bedre castet. Da tenker jeg ikke bare på at Gadot helt åpenbart er et av verdens vakreste nålevende mennesker. Noe som selvsagt alltid kommer godt med i det visuelle mediumet film.

Jeg tenker mest av alt på at det var noe upolert og ikke-skuespiller-ete ved henne, som sto veldig godt til rollen som en helt som akkurat er i ferd med å oppdage sine gaver – og verden som sådan. Gadots «Wonder Woman» var en superhelt med sjarm til overs. Slike er er det ikke mange av.

Den første filmen var ikke spesielt selvhøytidelig – og vant på det. Men når regissør Jenkins velger å forfølge det komiske sporet i film nummer to, ødelegger hun sin sin egen filmserie.

«Wonder Woman 1984» er blitt like camp som «Batman»-serien fra 1960-tallet. En ultrakitsch «Austin Powers»-utgave av den første filmen. Og den er ikke det spor vittig. Hvilket må sies å være en betydelig ulempe for en komedie.

Hva enda verre er: «WW84» er blitt en anti-feministisk film. Den handler om en superhelt, Diana Prince/Wonder Woman, som seriøst vurderer å sette hele sivilisasjonen i spill på grunn av en mann, Steve (Pine), hun ikke kan få. (Jepp, han dukker opp igjen, «ad omveier»).

Wonder Womans jobb blir dessuten vanskeliggjort av en musegrå venninne, Barbara (Wiig), som er villig til å gå over til den mørke siden for å kunne bli mer som Diana.

Moral: Det viktigste for jenter og kvinner er å være den peneste i rommet. Kvinner er kvinner verst. Og ikke glem at de aldri kan leve et fullverdig liv uten en mann.

Hørte jeg noen si «Tuppen og Lillemor»? Det er ingen grunn til å si «girl power», i hvert fall.

Det sentrale plottet, om man kan kalle det det, dreier seg om en magisk stein som oppfyller ønskene til den som til enhver tid besitter den, en grådig oljemann, Maxwell Lord (Pascal), som stjeler den og – tja, det var vel det.

Det er meningen at «WW84» skal kryste mye moro ut av at den er satt til 1984, som Jenkins fremstiller som «grådighetens tidsalder» (mener hun at det er så mye bedre nå?). Men det blir med noen klumpete PC-er (haha!), posete klesplagg (hihi!) og en småartig actionsekvens i et varehus helt i starten (filmens beste sådanne).

Selv Gal Gadot kan intet gjøre med det rotete, tåpelige manuset. Hun gjør da også bare en brøkdel av inntrykket hun gjorde sist.

«WW84» er en radikalt svakere film enn forgjengeren. En superskuffelse.