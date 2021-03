FILMKLAR: Janne Formoe, her avbildet på Chateau Neuf i 2019. Foto: Hallgeir Vågenes

Janne Formoe spiller ufrivillig singel i ny hovedrolle

Janne Formoe (45) fyller rollen som Linda, en forlatt kvinne i midtlivskrise.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det melder Nordisk Film i en pressemelding, som samtidig flagger at dette er Formoes første hovedrolle på film.

«Jentetur», som allerede har startet innspillingen, beskrives som en drøy komedie fra gjengen bak publikumssuksessen «Norske byggeklosser».

Formoes rolleskikkelse har gått gjennom en høyst ufrivillig skilsmisse.

– Det er skikkelig stas å få spille Linda, en drømmerolle. Linda har nådd bunnen, hun er en smule destruktiv og har en relativt klønete inngang til det mest, sier Formoe i kunngjøringen.

Skuespilleren, for tiden aktuell i «Neste Sommer» på TVN, sier at hun nok kan kjenne seg igjen i noe av det emosjonelle stresset og rotet.

– Heldigvis handler det også om å våge å tro på at når noe ender, så kommer det nye begynnelser, som ofte blir enda bedre. Dette må jeg innrømme at jeg har litt erfaring med, sier Formoe, som er forlovet med Jan Fredrik Karlsen (47), som hun har en datter med.

TRIO: Line Verndal, Janne Formoe og Ida Ursin-Holm. Foto: NORDISK FILM

Formoe er fra før kjent fra filmer og serier som «Fjols til fjells», «Kaptein Sabeltann», «Karsten og Petra», «Farfar», «Helt Perfekt», «Dag» og «Hotel Cæsar».

«Du kan forberede deg på å bli flau», skriver filmselskapet om filmen, som byr på dramna og sjalusi.

– Janne er vår perfekte hovedrolle, sier regissør Katarina Launing (50) i pressemeldingen.

– Det å komme seg videre fra et brudd og alle de tullete tingene man gjør for å beskytte sin egen selvfølelse i en slik situasjon, her er vi mange som har gått oss litt ville, legger hun til.

I hovedrollene spiller Formoe mot Line Verndal og Ida Ursin-Holm. Sistnevnte skal figurerer som den smellvakre rivalen til Formoes rollefigur, mens Verndal er bestevenninnen som slites mellom begge.

Formoes rollefigur er også mamma til en jente, som ofte står i sentrum for begivenhetene.

I disse dager befinner filmteamet seg på Hamar, men etter hvert skal de forflytte seg til Norefjell.

I andre roller dukker disse opp: Ravdeep Singh Bajwa, Mads Ousdal, Anne Marie Ottersen, Håvard Bakke, Kåre Magnus Bergh, Alexandra Joner, Ragnar Dyresen, Peter Kippersund og Anders Baasmo.

Filmen produseres av Jørgen Storm Rosenberg og Kjetil Omberg i 74 Entertainment AS.