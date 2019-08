I AKSJON: Thorbjørn Harr og Mikkel Bratt Silset i «Tunnelen» som har premiere 25. desember. Foto: Nordisk Film

Trippelaktuell Harr i katastrofefilm: – Det har gjort noe med meg

Denne høsten blir Thorbjørn Harr å se i tre norske filmer på kino. Én av dem gjorde ham litt mer bevisst på kjøring i tunneler.

Nå nettopp

Høstens norske kinopremierer ble presentert tirsdag.

Allerede neste uke er det premiere på «Askeladden – i Soria Moria slott» der Harr spiller Askeladdens far. Noen uker senere får Dag Johan Haugeruds «Barn» verdenspremiere i Venezia. Der spiller Harr mot blant andre Henriette Steenstrup, Jan Gunnar Røise og Andrea Bræin Hovig. Og rett etter jul slippes «Tunnelen» – et actiondrama der Harrs rollefigur må hjelpe til under en katastrofe i en tunnel på Vestlandet.

Men Harrs «Kielergata»-motspiller Hovig får tre verdenspremierer med norske filmer samme høst, får Thorbjørn én Venezia-premiere og to norgespremierer høsten 2019. Ikke verst det heller.

– Det er helt fantastisk. Det er filmer jeg er veldig stolt av også – gode filmer, og i ganske forskjellige kategorier, sier han til VG.

ASKELADDEN: Thorbjørn Harr, Vebjørn Enger, Elias Holmen Sørensen og Mads Sjøgård Pettersen i oppfølgerfilmen «Askeladden - I Soria Moria slott» Foto: Maipo Film/ Nordisk Film

«Tunnelen» er regissert av Pål Øie, kjent for «Villmark»-filmene, og er en fiksjonsfilm inspirert av virkelige hendelser: Mens folk er på vei hjem til jul på norske fjellveier, bryter det ut en katastrofal tunnelbrann.

– Det er en spenningsfilm, men som først og fremst ikke handler om katastrofen eller eksplosjonen, men om hva som som skjer med menneskene og hvordan de håndterer krisen, sier Harr.

Hans rollefigur Stein er brøytebilsjåfør med bakgrunn som rednings– og brannmann som havner svært tett på krisen.

– Det var den kuleste researchen jeg har gjort i hele mitt liv! Jeg jobbet både med verdens tøffeste helikopterskvadron og trente med brannmenn. Jeg var ute på øvelsesfeltet til brannvesenet og gikk inn som røykdykker. Å kjenne på det stresset og det motet de gutta har ... det er ikke for alle!

les også Thorbjørn Harr: – Forferdelig å se de pårørende

– Som skuespiller er det viktig å forstå det stresset og den påkjenningen det er. Det er klart jobben handler om å late som, men det ga nok en trygghet både for meg og dem som skal se på, fortsetter han.

Harr understreker at han ikke trente med farlige høye temperaturer, men men røyk og flammer – så han visste praktiske ting som hvordan han tok på masken og festet oksygenet.

TRIPPELAKTUELL: Thorbjørn Harr på presentasjonen av filmhøsten 2019 på Filmens Hus i Oslo tirsdag. Foto: Ingvill Dybfest Dahl / VG

I mars skjedde det også at virkeligheten etterapet fiksjonen da et vogntog tok fyr i Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane: 32 personer ble evakuert og fire ble fraktet til sykehus.

Skuespilleren delte samme måned et bilde fra innspillingen på Instagram og skrev «Med hilsen til alle redningsfolk rundt i landet som gjør en beundringsverdig jobb. Ikke bare tøffer seg som visse andre. #tunnelen»

– Filmen er jo fiksjon, men det fikk en forsterket aktualitet. Vi måtte også flytte innspillingen til en annen tunnel, forteller Harr.

De skulle ikke filme i tunnelen det brant i, men i en av tunnelene det ble omkjøring via.

På filmpresentasjonen forteller Harr at jobbingen med filmen har påvirket ham når det gjelder å kjøre i tunneler. Han hevder han har kjøpt et par remedier til å ha bak i bilen, blant annet flukthette.

– Det har gjort noe med meg. Det som ofte gjelder er å ha tenkt gjennom en del scenarier – og det har jeg!

Publisert: 13.08.19 kl. 17:03