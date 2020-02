DISNEY-HELTINNE: Lisa Stokke, her med en opptreden som Elsa under «Norske Helter» i 2015. Foto: Helge Mikalsen, VG

Norske «Elsa» til Oscar-gallaen: – Vidunderlig

Aurora (23) er ikke den eneste artisten som går på scenen under verdens største prisutdeling natt til mandag.

Lisa Stokke (44), som gir stemme til Disney-prinsessen Elsa i «Frost» og «Frost 2», skal nemlig også opptre. Det opplyser Oscar-akademiet i en kunngjøring fredag – kun to døgn før gallaen.

Det er for lengst kjent at Aurora og Idina Menzel (48) som synger «Frozen»-låten «Into The Unknown», skal fremføre hitballaden på festen. Det nye er at ni andre artister, som alle gir stemme til Elsa på ulike språk i hvert sitt land, også skal på scenen under den aktuelle fremføringen.

– Uvirkelig

– Det føles ganske så uvirkelig, men på typisk Disney-vis kan det mest vidunderlige og utrolige skje, skriver Lisa i en SMS til VG.

– Enda en drøm som har kommet i oppfyllelse, og jeg gleder meg vilt til å dele scenen med Aurora, Idina Menzel og alle Elsaene fra rundt om i verden, legger hun til.

Stokke røper også hva hun skal ha på seg.

– Jeg gleder meg til å vise frem norsk design fra Ingunn Birkeland på rød løper og TSH Tina Steffenakk Hermansen under showet og Governors Ball, forteller hun.

Lisa Stokke, kjent fra en rekke musikaler (som «Mamma Mia»), representerer Norge, mens også Danmark, Tyskland, Japan, Latin-Amerika, Russland, Spania og Thailand, sender kvinnene som personifiserer den berømte animasjonsfiguren i deres versjon av filmen.

Filmen er dubbet på 45 språk.

Kryptisk

Stokke skrev på Facebook onsdag at hun er full av spenning for noe hun har måttet holde hemmelig veldig lenge, men som snart skulle kunngjøres.

«Det er en drøm som blir sann, og jeg føler så stor takknemlighet overfor alle som har jobbet for at dette skal bli virkelighet», lød det fra sangstjernen og skuespilleren.

På Instastory postet hun for snart et døgn siden at hun sitter på flyet med kurs for Los Angeles. Der har hun også postet bilde av Oscar-plakaten, der det står at hun skal opptre (se lenger ned i artikkelen).

«Into The Unknown» er én av de fem nominerte i kategorien «Beste filmmusikk-sang». Aurora stiller ikke selv med vinnersjanse. Det er kun låtskriverne Robert Lopez og Kristen Anderson-Lopez som kjemper om den gjeve statuetten.

I 2014 vant «Frozen»-låten «Let It Go», også fremført av Idina Menzel, Oscar for beste låt. Om suksessen gjentas, gjenstår å se.

Dette er den nye låtens rivaler – som også alle skal fremføres under det direktesendte prisdrysset i Los Angeles.

«I Can't Let You Throw Yourself Away»(«Toy Story 4») – Randy Newman

«(I'm Gonna) Love Me Again» («Rocketman») – Elton John og Bernie Taupin

«I'm Standing With You» («Breakthrough») – Diane Warren

«Stand Up» («Harriet») – Joshuah Brian Campbell og Cynthia Erivo

Oppdatert? Disse kan også vinne priser

