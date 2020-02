DISNEY-HELTINNE: Lisa Stokke, her med en opptreden som Elsa under «Norske Helter» i 2015. Foto: Helge Mikalsen, VG

Norske «Elsa» til Oscar-gallaen

Aurora (23) er ikke den eneste artisten som går på scenen under verdens største prisutdeling natt til mandag.

Lisa Stokke (44), som gir stemme til Disney-prinsessen Elsa i «Frost» og «Frost 2», skal nemlig også opptre. Det opplyser Oscar-akademiet i en kunngjøring fredag – kun to døgn før gallaen.

Det er for lengst kjent at Aurora og Idina Menzel (48) som synger «Frozen»-låten «Into The Unknown», skal fremføre hitballaden på festen. Det nye er at ni andre artister, som alle gir stemme til Elsa på ulike språk i hvert sitt land, også skal på scenen under den aktuelle fremføringen.

Lisa Stokke, kjent fra en rekke musikaler (som «Mamma Mia»), representerer Norge, mens også Danmark, Tyskland, Japan, Latin-Amerika, Russland, Spania og Thailand, sender kvinnene som personifiserer den berømte animasjonsfiguren i deres versjon av filmen.

Filmen er dubbet på 45 språk.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Stokke.

«Into The Unknown» er én av de fem nominerte i kategorien «Beste filmmusikk-sang». Aurora stiller ikke selv med vinnersjanse. Det er kun låtskriverne Robert Lopez og Kristen Anderson-Lopez som kjemper om den gjeve statuetten.

I 2014 vant «Frozen»-låten «Let It Go», også fremført av Idina Menzel, Oscar for beste låt. Om suksessen gjentas, gjenstår å se.

Dette er den nye låtens rivaler – som også alle skal fremføres under det direktesendte prisdrysset i Los Angeles.

«I Can't Let You Throw Yourself Away»(«Toy Story 4») – Randy Newman

«(I'm Gonna) Love Me Again» («Rocketman») – Elton John og Bernie Taupin

«I'm Standing With You» («Breakthrough») – Diane Warren

«Stand Up» («Harriet») – Joshuah Brian Campbell og Cynthia Erivo

Publisert: 07.02.20 kl. 18:25

