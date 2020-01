FILMAKTUELL: Robert Pattinson, her i Toronto i september i fjor. Foto: CHRIS HELGREN / REUTERS

Robert Pattinson: – Liker det perverse

Filmstjernen (33) spyr, spiser gørr og tisser på seg i «The Lighthouse». Og det nyter han.

Thrilleren «The Lighthouse» handler om to fyrvoktere, som ender opp isolert med hverandre. Britiske Robert Pattinson fyller rollen som den yngste, Ephraim Winslow, mens Willem Dafoe (64) spiller den eldre Thomas Wake.

Regissør Robert Eggers (36) ble inspirert av en sann historie fra 1801, hvor to walisiske fyrvoktere strandet etter en storm. Den ene døde, og den andre ble sinnssyk. «The Lighthouse», som hadde norgespremiere forrige uke, handler ikke om det samme. Ikke desto mindre er filmen – satt til 1890 – av det ekstreme slaget.

Pattinson skal ifølge Sky News ha levd seg så inn i rollen at han gjennom den 32 dager lange, intense innspillingen måtte roes ned av regissøren, som var redd for at Pattinson skulle gå motspilleren Dafoe på nervene.

– Når man får gjøre disse helt ekstreme scenene, og man skjønner hva som er påkrevd for å klare det, så må man være super-hyper, forklarer Pattinson til Sky.

Se klipp fra filmen (artikkelen fortsetter under traileren):

33-åringen fikk virkelig kjørt seg. Han spiste gjørme, kastet opp og tisset i buksa for å kunne tre inn i rollen for alvor. Filmen er nominert til Ooscar for beste foto (se alle de nominerte her).

VGs anmelder beskriver thrilleren som «galskap i havgapet»:

«Pattinson, smukkasen fra «Twilight»-filmene, som er blitt en av Hollywoods mest vågale unge skuespillere – er anspent. Seksuelt frustrert og med noe fælt på samvittigheten. Han onanerer intenst og ofte. Og blir manisk i fylla», skildrer anmelderen og gir terningkast fire.

FILMREBELL: Robert Pattinson i en scenen fra «The Lighthouse». Foto: A24 Films

For Pattinson var det ingen stor styrkeprøve å tre ut av komfortsonen. Det er nettopp det han elsker.

– En del av meg liker virkelig den slags ... Jeg liker det perverse i ting som andre ... Vel, jeg vet ikke, sier han i intervjuet før han utdyper:

– Mange foretrekker nok å spille «safe», men når man først har brutt den barrieren der man engster seg for hva andre vil mene, og tør å hoppe i det, så bryr man seg ikke lenger. Til slutt innser man at det ikke betyr noe hva andre tenker.

Fordelen med å ta seg så til de grader ut på settet, er at man sover godt om natten. Pattinson forklarer at han brukte absolutt hver dråpe energi på jobb.

– Jeg sov helt fantastisk hver eneste natt, fordi vi rett og slett hadde skreket hele dagen.

HOVEDROLLER: Willem Dafoe og Robert Pattinson på Filmfestivalen i Toronto i fjor høst. Foto: Chris Pizzello / Invision

Pattinson føler at han har oppnådd det han vil når kinopublikum går ut av salen etter endt visning og spør seg: «Hva i all verden var det?».

– Det er den verdenen jeg ønsker å være en del av, sier Pattinson – også kjent fra «Remember Me», «Vann til elefantene», «The Rover», «High Life», «The Lost City of Z», «Cosmopolis» og «Good Time».

KOLLEGER: Willem Dafoe og Robert Pattinson i «The Lighthouse». Foto: Eric Chakeen

