PRISBELØNTE: Filmregissør Benjamin Ree (høyre), her på en selfie med filmens hovedpersoner Karl-Bertil Nordland og Barbora Kysilkova. Foto: Benjamin Ree

VGTV-film fikk Sundance-pris

Dokumentarfilmen «Kunstneren og tyven» av Benjamin Ree vant lørdag kveld en spesialpris for kreativ fortelling på Sundance-festivalen i Utah.

Oppdatert nå nettopp

Da det ble klart at filmen ble tatt ut til Sundance, var det første gang i historien en norskregissert dokumentar fikk innpass på festivalen som anses som verdens viktigste for uavhengig film.

Lørdag kveld ble det klart at «Kunstneren og tyven» vant juryens spesialpris for kreativ historiefortelling, omtalt i blant annet Deadline.

Regissør Benjamin Ree forteller til VG at Viggo Mortensen og Ethan Hawke var med på prisutdeling på scenen.

– Det er helt overveldende å vinne en pris på Sundance! Jeg fikk faktisk blackout da jeg skulle ta imot prisen, har aldri opplevd noe lignende før. Jeg måtte ta en ekstra dose astma-medisin, sier han.

Ree sier han håper prisen kan føre til at mange ser filmen og at han krysser fingrene for at den blir solgt internasjonalt.

– Det er utrolig at en liten historie fra Norge har fått så mye oppmerksomhet. Jeg er veldig takknemlig for at VGTV, NFI, Medieoperatørene og filmteamet foran og bak kameraet har hatt troen på filmen, legger han til.

FESTIVALAKTUELLE: Barbora Kysilkova og Benjamin Ree fotografert på Sundancefestivalen 27. januar. Foto: Taylor Jewell / Invision / AP

Dokumentaren handler om kunstneren Barbora Kysilikova, som opplever at to av maleriene hennes blir stjålet fra et galleri i Oslo.

Politiet finner tyven etter kun et par dager, men bildene forblir savnet. For å forsøke å få dem tilbake, drar Kysilikova til Oslo tinghus når tyven Karl-Bertil Nordland skal møte i retten, i håp om å få svar. Han sier han var så ruset at han ikke husker hvor bildene ble av, men går etter hvert med på å la kunstneren male ham. Slik starter historien om to mennesker som innleder et helt spesielt vennskap.

Regissør Ree jobber som dokumentarfilmskaper for VGTV, og har tidligere laget dokumentaren «Magnus» (2016) om sjakkongen Magnus Carlsen. Den fikk premiere på Tribeca filmfestival.

Da filmen hadde premiere på festivalen 24. januar, sa Ree dette like etterpå:

– Jeg har hatt helt enormt høy puls, svettet og vært nervøs, men jeg har det litt bedre nå. Jeg skal likevel ikke legge skjul på at dette er overveldende.

Som en av fire filmer var det norske bidraget plukket ut til å åpne festivalen, noe som anses som en stor ære.

Anmeldere fra bransjemagasiner som Variety og Hollywood Reporter har rost filmen og kalt den «utrolig», «bemerkelsesverdig» og «fengslende».

«Kunstneren og Tyven» er et samarbeidsprosjekt mellom VGTV og Medieoperatørene, med støtte fra Norsk filminstitutt. Filmingen pågikk i over tre år, og dokumentaren ble klippet fra over 300 timer med råmateriale.

Publisert: 02.02.20 kl. 07:21 Oppdatert: 02.02.20 kl. 07:46

