VG spanderer Oscar-vinnende dokumentarer

VG spanderer et knippe toppdokumentarer! I lys av den ekstraordinære situasjonen hele Norge nå befinner seg i, har vi i VG og VG+ besluttet at vi åpner tilgangen til fem utvalgte dokumentarfilmer, som du nå kan se helt gratis, også uten å abonnere på VG+. Filmene vi har valgt ut er blant de aller beste vi har i vårt rikholdige dokumentarbibliotek på VG+, og har vunnet prestisjetunge priser verden over.

«Searching for Sugar Man»

Tidlig på 1970-tallet var Sixto Rodriguez en singer-songwriter fra Detroit som satset på en musikken. Men karrieren kræsjet allerede før den var skikkelig i gang, og det ble med to albumutgivelser. Men på andre siden av jordkloden, nærmere bestemt i Sør-Afrika, spredte musikken hans seg som ild i tørt gress, og flere tiår senere bestemmer to fans seg for å finne «Sugar Man».

Filmen har vunnet flere store priser, blant annet Oscar og BAFTA, og er en av det siste tiårets mest hyllede dokumentarfilmer.

«Midnight Family»

Bli med i Ochoa-familiens råkjørende ambulanse i Mexico by. Staten har for få biler selv, så private aktører kappes om pasientene når ulykker skjer.

«The Queen Of Versailles»

Denne utrolige dokumentaren følger et amerikansk milliardærpar, fra de starter å bygge USAs soleklart største hjem, til finanskrisen velter om på alle planer.

«Amy»

Unike bilder og skildringer portretterer talentfulle, men fortapte Amy Winehouse, fra sjenert ungdom til popstjerne med økende narko- og alkoholmisbruk. Filmen vant Oscar for beste dokumentar i februar 2016.

«Life, Animated»

Tre år gamle Owen slutter plutselig å snakke. Flere år senere gjør faren en merkelig oppdagelse: Den tilsynelatende tause sønnen kan alle Disney-filmers replikker – helt utenat.

VG har kun rettigheter til å vise filmene i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmene vil være gratis tilgjengelig frem til og med 26. mars, og vil være tilgjengelig med VG+-abonnement deretter.

Publisert: 13.03.20 kl. 15:21

