Aurora med på Oscar-nominert sang

Mandag kunngjorde Oscarakademiet hvilke filmer og filmskapere som er nominert til filmprisen 9. februar. Låten «Into The Unknown», sunget av Idina Menzel og Aurora Aksnes, er blant de nominerte.

Totalt er det 24 priser akademiet nominerer kandidater til. De nominerte i flere av kategoriene er stemt fram fra kortlister som er offentliggjort tidligere.

Etter kunngjøringen er det klart at låten norske Aurora Aksnes synger på i «Frost 2» er blant de nominerte i kategorien «Beste originalmusikk».

Da VG anmeldte filmmusikken i desember, skrev vi:

«Oppfølgerens «Let It Go» er utvilsomt «Into The Unknown», sunget av nevnte Menzel og vår egen Aurora Aksnes – perfekt castet til albumets mest drømske og episke øyeblikk, med sin alveaktige vokal i begivenhetenes sentrum. Den mangler riktignok noe av forgjengerens umiddelbare anthem-egenskaper, men har allerede begynt å sparke fra seg på verdens hitlister.»

Flest til «The Joker»

Totalt fikk «The Joker» flest nominasjoner med elleve, fulgt hakk i hæl av «The Irishman» med ti. Det gjør også Martin Scorsese til den mest nominerte nålevende regissøren: Han har fått ni.

Tom Hanks fikk sin første Oscar-nominasjon på 19 år, mens Scarlett Johansson, nominert for første gang noensinne, sikret seg dobbel nominasjon. At en skuespiller er nominert i to kategorier har ikke skjedd på 13 år.

Andre førstegangsnominerte var Antonio Banderas, Cynthia Erivo (som også er nominert for å ha skrevet låt til samme film, «Harriet»), Florence Pugh og Jonathan Pryce.

Spådommer

Oscarprisen deles ut ikke lenge etter TV- og filmprisen Golden Globes. Det er to helt ulike grupper som stemmer fram vinnerne til de to prisene: Mens under 100 journalister stemmer fram Golden Globes, er det over 8000 medlemmer i Oscarakademiet fordelt på alle roller i filmbransjen. Mange kategorier er også ulike. Enkelte ganger kan likevel Golden Globes påvirke Oscar, siden akademimedlemmene ofte stemmer fram Oscar-kandidatene etter at førstnevnte er avholdt. Men i år ble GG arrangert 5. januar, mens Oscar-avstemningen ble avsluttet 7. januar.

Forrige uke ble de nominerte til de britiske BAFTA-prisene kunngjort. De fikk kritikk fra flere hold for å kun nominere hvite skuespillere og mannlige regissører i et år hvor mange trekker fram sterke filmer fra kvinnelige regissører og kritikerroste prestasjoner fra en rekke ikke-hvite skuespillere. Oscarprisen har flere ganger fått kritikk for mangel på mangfold i nominasjonene sine, til tross for tilgjengelig talent i filmene.

Akademiet har tatt grep og utvidet medlemsmassen etter at LA Times i 2013 gjorde en gjennomgang som viste at medlemmene den gang besto av 93 prosent hvite og 76 prosent menn. Snittalderen på de da rundt 6000 medlemmene var 63 år.

Årets priser blir de 92. i historien.

Dette er de nominerte:

Beste mannlige hovedrolle:

Antonio Banderas, «Pain and Glory»

Leonardo DiCaprio, «Once Upon A Time in Hollywood»

Adam Driver, «Marriage Story»

Joaquin Phoenix , «Joker»

Jonathan Pryce, «The Two Popes»

Beste kvinnelige hovedrolle:

Cynthia Erivo, «Harriet»

Scarlett Johansson, «Marriage Story»

Saoirse Ronan, «Little Women»

Charlize Theron, «Bombshell»

Renée Zellweger, «Judy»

Beste kvinnelige birolle:

Laura Dern, «Marriage Story»

Scarlett Johansson, «Jojo Rabbit»

Florence Pugh, «Little Women»

Margot Robbie, «Bombshell»

Kathy Bates, «Richard Jewell»

Beste mannlige birolle:

Tom Hanks, «A Beautiful Day in the Neighborhood»

Anthony Hopkins, «The Two Popes»

Al Pacino, «The Irishman»

Joe Pesci, «The Irishman»

Brad Pitt, «Once Upon a Time in Hollywood»

Beste film:

«Ford v Ferrari»

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Little Women»

«Marriage Story»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Parasite»

Beste regi:

Bong Joon Ho, «Parasite»

Sam Mendes, «1917»

Todd Phillips, «Joker»

Martin Scorsese, «The Irishman»

Quentin Tarantino, «Once Upon a Time in Hollywood»

Beste internasjonale film:

«Corpus Christi»

«Honeyland»

«Les Miserables»

«Pain and Glory»

«Parasite»

Beste foto:

«The Irishman»

«Joker»

«The Lighthouse»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Beste originalmusikk:

«Joker», Hildur Guðnadóttir

«Little Women», Alexandre Desplat

«Marriage Story», Randy Newman

«1917», Thomas Newman

«Star Wars: The Rise of Skywalker»

Beste originalsang:

«I Can't Let You Throw Yourself Away», «Toy Story 4», Randy Newman

«(I'm Gonna) Love Me Again», «Rocketman», Elton John & Bernie Taupin

«I'm Standing With You», «Breakthrough», Diane Warren

«Into the Unknown», «Frozen 2», Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez

«Stand Up», «Harriet», Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

Beste filmklipp:

«Ford v Ferrari»

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Parasite»

Beste dokumentar:

«American Factory»

«The Cave»

«The Edge of Democracy»

«For Sama»

«Honeyland»

Beste kortfilm-dokumentar:

«In the Absence»

«Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)»

«Life Overtakes Me»

«St. Louis Superman»

«Walk Run Cha-Cha»

Beste animerte film:

«How to Train Your Dragon: The Hidden World»

«I Lost My Body»

«Klaus»

«Missing Link»

«Toy Story 4»

Beste animerte kortfilm:

«Dcera»

«Hair Love»

«Kitbull»

«Memorable»

«Sister»

Beste originalmanus:

«Knives Out»

«Marriage Story»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Parasite»

Beste adapterte manus:

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Little Women»

«The Two Popes»

Beste kostymedesign:

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Little Women»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Beste visuelle effekter:

«Avengers: Endgame»

«The Irishman»

«The Lion King»

«1917»

«Star Wars: The Rise of Skywalker»

Beste lydklipp:

«Ford v Ferrari»

«Joker»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Star Wars: The Rise of Skywalker»

Beste lydmiks:

«Ad Astra»

«Ford v Ferrari»

«Joker»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Beste kortfilm:

«Brotherhood»

«Nefta Football Club»

«The Neighbors’ Window»

«Saria»

«A Sister»

Beste sminke og hår:

«Bombshell»

«Joker»

«Judy»

«Maleficent: Mistress of Evil»

«1917»

Publisert: 13.01.20 kl. 14:25 Oppdatert: 13.01.20 kl. 15:46

