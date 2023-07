NERVØS: Et liv omgitt av stjerner og legender forberedte ikke Anthony Mackie på møtet med Harrison Ford.

«Captain America» skremt av motspiller: − Så nervøs

Anthony Mackie ble så nervøs av sin nye kollega i den fjerde «Captain America»-filmen at han glemte replikkene sine.

Kortversjonen I den kommende filmen «Captain America: Brave New World» (2024), tar Sam Wilson aka Falcon, spilt av Anthony Mackie, over rollen som Captain America.

Harrison Ford debuterer Marvel Cinematic Universe (MCU), og skal spille rollen som Thaddeus Ross.

Fords tilstedeværelse på settet gjorde Mackie så nervøs at han glemte replikkene sine.

Mackie hadde opprinnelig ønsket å spille Black Panther i MCU, men rollen gikk til Chadwick Boseman.

Rollen som Captain America medfører mye press, men Mackie uttrykker takknemlighet for støtten fra skuespillergruppen han har jobbet med tidligere. Vis mer

I «Captain America: Brave New World» har Mackie sin karakter, Sam Wilson aka Falcon, tatt over det ikoniske skjoldet. Dette fikk han av Steve Rogers, spilt av Chris Evans, i slutten av «Avengers: Endgame».

Filmen har premiere i 2024, og ifølge Mackie hadde han problemer med å forholde seg profesjonell i møte med en av sine motspillere.

Harrison Ford gjør nemlig sin MCU MCUMarvel Cinematic Universe.-debut i filmen.

– Første dagen var så skummel. Jeg var så jævlig nervøs at jeg ikke husket replikkene mine. Han har en aura rundt seg, sier Mackie i et intervju med Inverse.

Ford skal spille rollen som Thaddeus Ross, utenriksminister i dette alternative USA. Ross har i flere tidligere filmer vært spilt av William Hurt, som døde i fjor. I

I disse dager er veteranen aktuell med den femte «Indiana Jones»-filmen.

KONGEN AV FRANCHISER: Megasuksess med «Indiana Jones» og «Star Wars» er ikke nok for Harrison Ford. Nå står MCU for tur.

Ville spille Black Panther

Mackie spilte rollen som Falcon for første gang i «Captain America: The Winter Soldier» fra 2014. Siden har soldaten med vingene vært et hyppig innslag i MCU.

Men 44-åringen, som tidligere har spilt i storfilmer som «8 Mile» og «The Hurt Locker», hadde egentlig lyst på en annen rolle.

– Jeg prøve egentlig å komme i kontakt med Marvel om å spille Black Panther. Jeg skrev flere brev, sier han i intervjuet.

Den rollen gikk som kjent til Chadwick Boseman, som spilte helten i flere filmer, før han døde av kreft i 2020.

I stedet ble det altså Falcon, før han nå tar steget opp til å bli seriens andre Captain America. Mackie legger ikke skjul på at det kommer med et visst press, og velger å beskrive det slik:

– Dere hiver den dumme ræva mi i sjøen, og sier «svøm». Men samtidig, det sitter i hodet. Jeg har blitt gitt en kjempefin gruppe mennesker, som jeg har jobbet med før.