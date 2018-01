LIVREDD: Selma Blair sier at hun i 17 år har vært livredd for hva filmregissøren James Toback kunne gjøre med henne dersom hun fortalte hva som hadde skjedd. Foto: Richard Shotwell / TT / NTB scanpix

Filmstjerne: – Jeg ble truet av Hollywood-regissør James Toback

Publisert: 18.01.18 10:29

Nesten 350 kvinner har anklaget filmregissøren James Toback for seksuelle overgrep. – Han truet meg med at han ville presse ut øynene mine med en penn, sier skuespilleren Selma Blair i et TV-intervju.

I fjor høst gikk 38 kvinner ut i en artikkel i Los Angeles Times og anklaget den 73 år gamle filmregissøren for grov seksuell trakassering. Uavhengig av hverandre fortalt historier om Toback, som har regissert en rekke filmer, og som ble Oscar-nominert som manusforfatter for «Bugsy» i 1992. Han skal ha hatt private audition-intervjuer med kvinnene, hvor praten raskt skal ha fått en seksuell karakter.

Etter at Los Angeles Times publiserte sin artikkel har ytterligere over 300 kvinner stått frem og fortalt om lignende historier. I et intervju i tv-programmet «The Talk» tidligere denne uken fortalte hun at han truet både henne og flere andre på livet dersom de noen gang fortalte om hva som hadde skjedd, skriver Daily Mail.

– Jeg har bokstavelig talt vært livredd for James Toback de siste 17 årene, fortalte Selma Blair i intervjuet. Hun har tidligere fortalt om en hendelse på et hotellrom i 1999 da Toback skal ha forsøkt å tvinge henne til å ha sex med ham. Hun forteller at hun nektet – og at han deretter skal ha truet henne.

– Han fortalte om en kvinne som ikke gjorde som han sa, at hun ville fortelle om noe han hadde gjort og jeg kan love deg at uansett hvor lang tid det går, hvis hun noensinne forteller om det som skjedde, kjenner jeg folk som vil kidnappe henne og kaste henne i Hudson River med sementblokker rundt bena. Du skjønner hva jeg mener?, sier Selma Blair.

Toback avviser anklagene fra Blair. Akkurat som han tidligere har avvist alle andre beskyldninger blant annet med å si at det ville vært «biologisk umulig» for ham å gjøre hva han beskyldes for de siste 22 årene, fordi han har diabetes og en hjertesykdom som gjør at han trenger medisiner.