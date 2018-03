POPDIVA: Barbra Streisand får på pukkelen. Foto: Andrew Toth / GETTY IMAGES

Barbra Streisand klonet hunden – får refs

Dyrevernorganisasjonen PETA reagerer sterkt på at filmstjernen Barbra Streisand (75) har klonet to av sine hunder med celler fra avdød favoritthund.

Organisasjonen anklager nå Streisand for dyreplageri.

– Vi er alle opptatt av at våre elskede kjæledyr skal få nærmest et evig liv, men selv om det kan høres ut som en god idé, oppnår man ikke det gjennom kloning, skriver PETA-president Ingrid Newkirk i et innlegg på Page Six .

Organisasjonen drøfter også denne problemstillingen på sine egne hjemmesider .

Barbra Streisand fortalte nylig i et intervju med Variety at hennes to hunder, Miss Violett og Miss Scarlett, begge er et resultat av kloning av celler tatt fra hennes elskede hund Samantha, som døde i 2017.

Cellene som er brukt i forbindelse med kloningen, er tatt ut fra munnen og magen til Samantha. Hundene er av rasen Coton de Tulear.

– De har forskjellige personligheter, og jeg venter på at de skal bli eldre, slik at jeg kan se om de har arvet Samanthas brune øyne og hennes alvor, sier Streisand i intervjuet.

Hun la ikke skjul på at det var tungt for henne da Samantha døde i mai i fjor. Hunden, som ble 14 år gammel, var ifølge stjernen «den datteren hun aldri fikk».

PETA påpeker at det uansett ikke kan bli den samme hunden som man hadde tidligere, all den stund hundenes egenskaper bare ligner hverandre rent fysisk.

– Kloning innebærer også en stor risiko for å mislykkes. Mange hunder både bindes og plages i prosessen og til tross for de beste hensikter, er ikke det rettferdig, mener PETA.

På sin instagramkonto har Streisand postet det siste bildet som er tatt av henne og «Sammie» med denne teksten: «Måtte hun hvile i fred. Vi tenker tilbake på alle de 14 årene vi fikk med henne fra mai 2003 til mai 2017».

– Barbra var veldig knyttet til Sammie. Hun fulgte henne over alt hvor hun gikk. Hunden var med henne i studio når hun jobbet der, den var med på PR-turer. Sammie var virkelig hennes beste venn, fortalte en nær venn av familien til People.