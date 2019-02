NÆRT FORHOLD: – Kiss var en sosial kvinne som var glad i mennesker. Siden hun var gift med en mann som var så mye eldre enn henne, ble hun på mange måter frarøvet sin ungdoms og hun trengte å ha sin egen tid, sier Ida Ursin-Holm. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Hun spiller Amundsens store kjærlighet

Ida Ursin-Holm (31) spiller Kiss Bennett - en av tre gifte kvinner Roald Amundsen hadde et godt øye til, i den nye filmen om polarhelten.

Amundsen betegnet i sin tid forholdet til den unge adelskvinnen, som egentlig kom fra Trondheim, som «telepatisk», et poeng som også blir brukt i filmen.

– Kiss Bennett og Roald Amundsen hadde et nært forhold som varte i mange år, forteller Ida Ursin-Holm til VG.

Forfatter Tor Bomann-Larsen trekker i sin store Amundsen-biografi, som utkom i 1995, frem tre kvinner, Sigrid Castberg, Kiss Bennett og Bess Magids, som sentrale i polarheltens liv.

– De to snakket sammen gjennom dagboken. Kiss sa hun kunne høre hva han sa, når han sa det, forteller Ida Ursin Holm.

Men han levner ingen tvil om at den viktigste var Kristine Elisabeth «Kiss» Bennett (f. Gudde). Hun var født i Trondheim, bosatt i England og gift med den styrtrike, britiske trelasthandleren Charles Peto Bennett, som var over 30 år eldre enn henne.

I TV-dokumentaren «Frosset hjerte», som kom i 1999 og som blant annet var basert på Bomann-Larsens biografi, blir det hevdet at Bennett også var hans elskerinne gjennom mange år.

– Kiss var en sosial kvinne som var glad i mennesker. Siden hun var gift med en mann som var så mye eldre enn henne, ble hun på mange måter frarøvet sin ungdom og hun trengte å ha sin egen tid, sier Ida Ursin-Holm.

Hun forteller at hun er utdannet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hun har blant annet spilt i Løvekvinnen (2016) og Askeladden i Dovregubbens hall (2017). For tiden er hun tilknyttet Riksteatret.

Ida Ursin-Holm er imidlertid usikker på hvor langt de gikk og filmen gir ikke noe klart og entydig svar på dette. Dette til tross for at Amundsen på sin spesielle skrivemåte kunne omtale henne slik i en av sine dagbøker:

«Gomåren min snutt å de beste a alle nyår til dei. Kan du føle sussen på pannen? Ørene? Kinnene? Munnen? Byste?».

AMUNDSEN OG BENNETT: Ida Ursin-Holm og hovedrolleinnehaver Pål Sverre Hagen under lanseringen av filmen «Amundsen» onsdag. Foto: Gisle Oddstad

– Men uansett - det viktigste for henne var å unngå å havne «i ulykka», sier Ida Ursin-Holm.

SLIK SÅ HUN UT: Bilder fra dette albumet som ble brukt i forbindelse med TV-dokumentaren «Frosset hjerte» , viser bilder av Amundsen og Kiss Bennett fra hans besøk hjemme hos henne og hennes familie. Foto: Janne Møller-Hansen

Dagboksitatet er fra 1. januar 1925. Da var det gått 13 år siden Roald Amundsen falt pladask for henne under en middag i London. I mellomtiden hadde han overøst henne med de mest lidenskapelige kjærlighetserklæringer.

– Disse viste en annen og mykere side av Roald Amundsen. Han trengte et holdepunkt og det representerte Kiss Bennett, forteller Ursin-Holm.

En som var svært sikker i sin sak når det gjelder forholdet mellom Amundsen og Bennett, er Sue Prideaux, yngste barnebarn til den norskbritiske sosietetskvinnen.

NÆRT FORHOLD: Kiss Bennett og Roald Amundsen hadde et nært forhold i mange år. Hun ble karakterisert som hans store kjærlighet og hemmelige elskerinne. Ida Ursin-Holm og Pål Sverre Hagen spiller rollene i den nye filmen «Amundsen».

– Jeg tror nok Roald Amundsen elsket min bestemor høyt. Men jeg er helt sikker på at de ikke hadde noe seksuelt forhold. Det ville vært ødeleggende for hennes sosiale status om det hadde blitt kjent.

Det fortalte Prideaux i et VG-intervju i 2011 i forbindelse med jubileumsarrangementet for Sydpolerobringen.

IKKE ELSKERE: Kiss Bennetts barnebarn, Sue Prideaux , avviste at bestemoren og Roald Amundsen var elskere. Min bestemor kunne ikke tillate seg et utenomekteskapelig forhold. Foto: Magnar Kirknes

– Min bestemor var også glad i Amundsen, og hun hadde en voldsom respekt for ham. Men han var mer en venn for henne, og han omgikkes jo med hele familien. De visste om forholdet mellom dem. Min bestemor kunne ikke tillate seg et utenomekteskapelig forhold. Hun var omgangsvenn med det danske kongeparet, senere også med kong Haakon og kong Olav, sa Prideaux til VG den gang.

Kiss Bennett døde i 1982, 96 år gammel.