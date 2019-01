WHAT DOES THE FOX SAY? «Ingen ulv, takk», for Megans del. Foto: GETTY IMAGES

Megan Fox skal ha krevd væpnet vakt mot ulv i Norge

Hollywoodstjernen tok angivelig ingen sjanser da hun ble informert om dyrelivet her til lands.

Sist sommer var skuespiller og modell Megan Fox (32) på norgesbesøk , for å spille inn materiale til den arkeologiske serien «Legends Of The Lost with Megan Fox», som hadde premiere på Travel Channel i USA i desember.

Deler av innspillingen fant sted i Gaupesteinmarka, et naturreservat som ligger i kommunene Ski, Enebakk og Hobøl.

Dit kom Fox med et følge på 15 personer, for å spille inn hennes refleksjoner rundt opplevelser hun hadde hatt tilknyttet seriens første episode, som tok for seg vikingmyter.

Området for innspillingen tilhører gårdseier Jan Gjestang, som er intervjuet av Smaalenenes Avis om den prominente visitten.

Og der kommer det frem at Fox ikke liker ulv.

– Noen hadde advart henne om at det kunne være ulv i området. Da hun hørte det krevde hun beskyttelse. Så da måtte den lokale representanten i all hast finne væpnede vakter som kunne passe på at det ikke kom ulv inn på området. Det er jo en litt uvanlig forespørsel her i Norge, så de klarte ikke finne noen. Da stilte jeg og sønnen min opp, med hver vår børse med patronene lengst nede i lommen, sier Gjestang til lokalavisen.

Ingen do

– Grunnen til at de valgte å komme akkurat hit er vel på grunn av det varierte skoglandskapet med raske vekslinger mellom dype mørke granskoger, myrer og åser. Det skulle være litt mystisk og skummelt, som passet til vikingtemaet for episoden de spilte inn, forteller Gjestang videre.

Gårdseieren måtte etter eget utsagn signere en tosiders kontrakt, hvor han blant annet lovte å holde innspillingen hemmelig til episoden var sendt på TV.

– Jeg tror heller ikke hun er vant med slike begrensede forhold som vi har her, sier Gjestang til Smaalenenes Avis, og viser blant annet til at det ikke er toalett på husmannsplassen.