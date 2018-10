Joshua French så «Mordene i Kongo» på hemmelig visning

FILM 2018-10-24T08:54:17Z

Joshua French og moren Kari Hilde så storfilmen på en egen visning før helgen.

Publisert: 24.10.18 10:54 Oppdatert: 24.10.18 11:52

De medvirkende i filmen og utvalgte kjendiser fikk se spillefilmen om Kongo-saken på festpremiere tirsdag kveld .

Etter det VG forstår fikk Joshua og hans mor, Kari Hilde French, se filmen i lokalene til Nordisk Film i Nydalen allerede før helgen - nærmere bestemt fredag ettermiddag.

Joshua French , som ikke var til stede på premieren tirsdag, sier til VG at han ikke vil kommentere filmen.

Hans mor, Kari Hilde French, er også ordknapp.

– Jeg har sett filmen, men det blir ingen kommentar fra meg. I hvert fall ikke på en god stund, sier hun til VG.

Etter festpremieren på Colosseum i Oslo i går, var kjendisgjestene begeistret for filmen.

Artist og programleder Esben «Dansken» Selvig kalte filmen en «jævlig sterk fortelling», mens komiker Espen Thoresen sier filmen ikke var noen heltehistorie.

– Jeg var redd Joshua French skulle bli fremstilt som litt for kul, men det gjorde han ikke, sa Thoresen til VG.

Regissør Marius Holst sa dette til VG i går før filmen hadde premiere:

Onsdag er det pressevisning på filmen, med etterfølgende pressekonferanse og intervjuer. Da vil også anmelderne se filmen og gi sin dom.

Filmen er kontroversiell. Nikolaj Frobenius (53) trakk seg som manusforfatter etter konflikt med produksjonsselskapet, fordi han «ikke ville ikke fortelle en heltehistorie».

«Mordene i Kongo» handler om de to norske mennene som ble fengslet i Kongo for drapet på en kongolesisk mann, tar for seg en av de mest omtalte sakene i Norge de siste 10 årene. French, som slapp fri fra fangenskap i fjor , holder på å skrive bok og er for tiden aktuell med foredragsturné om sine opplevelser – også det er blitt gjenstand for mye diskusjon.

Blant dem som har uttrykt sin sterke skepsis, er tidligere Afrika-korrespondent Halle Jørn Hanssen (81), som sier til Stavanger Aftenblad at han mener turneen vitner om «mangel på anstendighet». Hanssen synes også at det er feil å lage film om saken og har skrevet denne kommentaren .

Regissør Marius Holst har tidligere uttalt at filmen ikke skal være en forsvarstale for noen, men heller ikke noe karakterdrap.