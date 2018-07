«Guardians of the Galaxy»-regissør fikk sparken

MISTET JOBBEN: Peter Gunns gamle vitser skaper problemer. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

James Gunn får ikke lage den tredje filmen i «Guardians of the Galaxy» etter at seks år gamle Twitter-meldinger begynte å sirkulere på nettet.

Regissøren James Gunn har hatt stor suksess med de to første «Guardians of the Galaxy»-filmene. Han var klar til å lage den tredje filmen i serien, men fredag fikk han sparken av filmselskapet Disney , melder Hollywood Reporter .

Årsaken er det ble oppdaget en rekke grove vitser og meldinger Gunn skrev på Twitter for flere år siden. Vitsene handlet om tabubelagte og følsomme temaer som pedofili og voldtekt.

Den konservative avisen The Daily Caller skrev om Twitter-meldingen torsdag .

«Mine ti år gamle ord var totalt mislykkede forsøk på å provosere. Jeg har angret på dem i mange år - ikke bare fordi de var teite, lite morsomme, ufølsomme og absolutt ikke så provoserende som jeg håpet, men også fordi de ikke speiler den personen jeg er i dag eller har vært på en god stund», sier Gunn i en uttalelse.

På Twitter skriver han: «Mange som har fulgt min karriere vet at da jeg startet, så jeg på meg selv som en provokatør, laget sjokkerende og tabubelagte filmer og vitser. Som jeg har sagt offentlig flere ganger, har jeg utviklet meg som menneske. Det har også verkene mine og humoren min gjort.».

«De støtende holdningene og uttalelsene som ble funnet i Twitter-tidslinjen til James er ikke forenlige med vært studios verdier, og vi har kuttet forbindelsen med ham, sier Disney-sjef Alan Horn i en uttalelse.

Vitsene til Gunn har vært i mediene tidligere. Allerede i 2012 beklaget han dem, og sa at han angret .

Gunn, som lenge har vært en uttalt mostander av Donald Trump, sier i sin uttalelse at han forstår beslutningen.

«Uansett hvor lenge det er siden, forstår og aksepterer jeg forretningsavgjørelsen som ble tatt i dag. Selv så mange år senere, tar jeg ansvar for måten jeg oppførte meg på. Alt jeg kan gjøre nå, foruten å tilby en oppriktig og dyp beklagelse, er å være et best mulig menneske: Å være aksepterende, kjempe for likebehandling, og å være mye mer hensynsfull og gjennomtenkt når det kommer til offetnlige uttalelser og mine forpliktelser i den offentlige ordvekslingen. Til alle i bransjen og andre ber jeg igjen om unnskyldning. Kjærlighet til alle.»