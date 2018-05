STJERNEPAR: Blake Lively og Ryan Reynolds på TIME 100 Gala i New York i fjor. Foto: Charles Sykes /AP

Blake Lively slettet alle Instagram-bilder og sluttet å følge ektemannen

Publisert: 02.05.18 14:41

Filmstjernen Blake Lively (30) får fans og presse til å spekulere vilt.

Skuespilleren fulgte inntil nylig en rekke andre celebriteter på Instagram , deriblant sin egen ektemann – Hollywood -stjernen Ryan Reynolds (41).

Det vekker derfor oppsikt at hun nå har valgt å slette alle bildene sine samt alle kjendisene og andre hun har fulgt. Reynolds er heller ikke lenger på konas følgerliste. Selv følges Lively av over 20 millioner mennesker på bildedelingstjenesten.

30-åringen har fjernet sitt eget profilbilde og begynt å følge 36 helt nye navn – alle med fornavn Emily. Nettopp det gjør at medier som Hollywood Reporter , Elle og Business Insider , gjetter at det hele handler om et stunt fra stjernens side.

Lively er nemlig snart aktuell i filmen «A Simple Favor», hvor hun spiller en rollefigur på jakt etter en forsvunnen kvinne ved navn Emily.

Filmstjernen har også skrevet på Instagram, der hvor informasjon om henne selv egentlig skal vært oppført: «Hva skjedde med Emily?».

På Twitter har hun i tillegg postet en liten video med samme kryptiske beskjed.

Det er ikke kjent når «A Simple Favor» får norgespremiere.

Både Lively og Reynolds er hyppige brukere av sosiale medier. Paret, som har to små barn sammen , går heller ikke av veien for å more seg på hverandres bekostning særlig på Twitter.

Nylig spøkte Reynolds om knute på tråden for å ta brodden av rykter i enkelte medier om at han og kona sliter i ekteskapet.

Lively og Reynolds giftet seg i all hemmelighet i 2012 . Da Reynolds i 2016 fikk egen stjerne på Hollywood Walk of Fame», var kona med. Sammen viste de frem sine to smårollinger for offentligheten for første gang.

Mens Lively er kjent fra serien «Gossip Girls» og filmer som filmer som «The Shallows», «The Town» og «The Age of Adaline», har Reynolds gjort seg bemerket i blant annet «The Proposal», «Deadpool», «Buried» og «Deadpool».