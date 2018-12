Skuespiller Rania Youssef fra Egypt risikerer fengsel for dette antrekket

1 av 4 I TRØBBEL: Rania Youssef NTB Scanpix

2018-12-01

Kan få fem år bak lås og slå for oppfordring til «dårlig moral».

Publisert: 01.12.18 16:31 Oppdatert: 01.12.18 17:07

Det vakte oppsikt da den populære skuespilleren Rania Youssef (45) dukket opp i antrekket du ser ovenfor på Cairo Film Festival torsdag.

Ifølge Reuters må hun møte i retten 12. januar for å svare for tekstilvalget.

Sky News skriver at Youssef blir tiltalt for offentlig uanstendighet. Hovedproblemet skal være at man kan se skuespillerens ben i sin helhet.

En gruppe advokater skal ha gått sammen om å klage henne inn for retten.

Dersom hun blir dømt, risikerer hun fem års fengsel.

Antrekket har i skrivende stund generert over 10.000 kommentarer på Youssefs Instagram .

Ifølge Albawaba har hun kallenavnet «The Bomb Of Egypt ».

Egypt har ca. 100 millioner innbyggere, de fleste av dem er muslimer. Religionen står sterkt i landets lovverk og sosiale liv, ofte med konservativt fortegn.