STEMME: Benedict Cumberbatch på «Grinchen»-premiere i Los Angeles 3. november. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Benedict Cumberbatch spiller «Grinchen»: – Elsker å være ond

FILM 2018-11-13T03:26:42Z

Det er langt fra «Sherlock» til «Grinchen», men Benedict Cumberbatch (42) nyter å gi stemme til det grønne krapylet.

Publisert: 13.11.18 04:26

Selv om «Grinchen» har fått blandet mottagelse i USA, føk animasjonsfilmen denne helgen rett til topps på filmbarometeret. Dermed dyttet den Freddie Mercury-filmen «Bohemian Rhapsody» ned til andreplass.

Det samme skjedde på Kinotoppen i Norge . «Grinchen» hadde høyest besøkstall i åpningshelgen, med over 53.000 solgte billetter her til lands. Freddie-filmen er nummer to, mens «A Star Is Born» figurerer på tredjeplass.

Det er ingen ringere enn britiske Benedict Cumberbatch som gir stemme til Grinchen – noe VGs anmelder mener var en genistrek fra produsentenes side (det er Kåre Conradi (46) som gir stemme i den norske utgaven ).

– Jeg hadde det veldig gøy, forteller Cumberbatch om jobben til National Public Radio .

De fleste forbinder skuespilleren med rollen som detektiv i TV-serien «Sherlock».

– Jeg elsker å være ond. Det er fantastisk morsomt. Men selv ville jeg jo aldri i virkeligheten gå rundt å slå hodet av snømenn, eller å ta en krukke fra en kvinne som prøver å rekke opp til butikkhyllen, for så å plassere den utenfor hennes rekkevidde, sier filmstjernen, som i 2015 ble Oscar-nominert for sin innsats i norskregisserte «The Imitation Game» .

Men 42-åringen nyter altså å leve seg inn i rollen som den grønne «eklingen», som har ett mål for øye – å ødelegge julen for flest mulig.

– Gjennom en sånn film kan man more seg på andres bekostning, og det er jo festlig, sier Cumberbatch, som sier at det krevde en innsats for at filmen ikke skulle bli for skummel for de yngste publikummerne.

– Grinchen er jo skikkelig ond, men vi minnet hverandre på at han egentlig elsker julen.

Langt inne i Grinchen banker det nemlig et varmt hjerte.

VGs anmelder ga «Grinchen» terningkast tre . Selv om han liker å høre Cumberbatch gi stemme til den amerikanske versjonen, og til tross for at han mener Grinchen pgså har fysiske likhetstrekk med filmstjernen, synes han ikke den grønne «sjarmklumpen» klarer å redde julestemningen.

Dette er første gang Grinchen får liv i animert versjon. Jim Carrey (56) spilte rollen som Grinchen i 2000 , da iført et grønt kostyme. Selv om 2000-versjonen har fått en slags kultstaus, er den også blitt kåret til tidenes verste julefilm .