MAVERICK: Tom Cruise etter landingen i San Diego onsdag.

Tom Cruise ankom «Top Gun»-premiere i helikopter

Tom Cruise (59) gjorde standsmessig entré på verdenspremieren til den nye «Top Gun»-filmen i San Diego onsdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Top Gun: Maverick» er endelig klar for kinolerretet etter å ha blitt utsatt i flere år.

Cruise gjør med dette comeback rollen som jagerflypiloten Maverick. Helikopteret han landet i på premieren, var dekorert med stjernens navn, filmtittel og rollenavn.

«Top Gun» ble en superhit da den kom ut i 1986 og Tom Cruise befestet sin posisjon som superstjerne. Oppfølgerfilmen er spilt inn på en militær flybase i San Diego.

Cruise droppet altså tradisjonell Hollywood-premiere til fordel for mer autentiske omgivelser – nemlig San Diegos USS Midway Museum.

FILMPAR: Jennifer Connelly og Tom Cruise på rød løper i San Diego.

Handlingen dreier seg også denne gangen rundt livet på en militær flyskole.

Kelly McGillis (65) dampet opp lerretet med Cruise i 1986, men ble ikke spurt om å være med i oppfølgeren. Denne gangen er det Jennifer Connelly (50) som spiller Mavericks flamme.

Connelly var selvsagt også til stede på verdenspremieren. Hun og Cruise poserte sammen på den røde løperen, der et stort antall skuelystne hadde møtt opp for å få et glimt av begivenheten.

Det har gått 32 år siden Cruise og «Top Gun» trollbandt publikum. Filmen spilte inn over tre milliarder kroner på verdensbasis.

Krevende tekniske og visuelle effekter samt kompliserte flyscener ble oppgitt som årsak til at oppfølgeren ble forsinket. Men det var før pandemien rammet og førte til ytterligere brems.

Norske kinogjengere må vente til 25. mai før de får se filmen. Her er en smakebit: