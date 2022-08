KJENT GJENG: Michael Keaton spilte den sympatiske skurken Vulture i filmen «Spider-Man: Homecoming» fra 2017. Her sammen med Tom Holland og Robert Downey Jr. fra filmens lansering.

«Spider-Man»-stjerne: Har aldri sett en Marvel-film

Michael Keaton (70) spilte Batman på 80-tallet, og superskurk i «Spider-Man: Homecoming». Selv har han aldri sett en film fra Marvel eller DC sine filmunivers.

Keaton, som etter planen skal gjenoppstå i rollen som en aldrende Batman i den kommende DC-filmen «The Flash», sier i et intervju med Variety at han aldri har sett en film i de populære superhelt-universene MCU og DCEU.

– Jeg vet at ingen tror på det, men jeg har aldri sett en ferdig versjon av noen av disse filmene, forteller Keaton til Variety.

Betegnelsene MCU og DCEU sikter til filmuniversene til henholdsvis superhelt-gigantene Marvel (Marvel Cinematic Universe) og DC (DC Extended Universe). Kort forklart består de respektive filmuniversene av filmer og serier som deler samme overordnede historie.

Nylig annonserte Marvel flere kommende utgivelser i Marvels filmunivers.

– Har andre ting å gjøre!

I motsetning til andre anerkjente filmfolk, som Martin Scorsese, er likevel ikke Keaton noen motstander av Marvel og DC-filmer.

– Jeg sier ikke dette fordi jeg er kultursnobb, tro meg! Jeg ser bare på svært få ting. Når jeg starter å ser på noe jeg synes er bra, ser jeg bare tre episoder. Jeg har andre ting å gjøre!

Keaton er ikke et ukjent ansikt for fans av Marvel og DC. Det er nemlig få superhelt-sfærer Keaton ikke har vært innom.

KRITIKERFAVORITT: Regissør Alejandro González Iñárritu og skuespiller Michael Keaton vant flere priser for filmen «Birdman» fra 2014.

Som Adrian Toomes (Vulture) tok han rollens som «skurken» i den første av de moderne «Spider-Man»-filmene med Tom Holland. Han gjentok også rollen kort i 2022-filmen «Morbius».

Keaton spilte også «superhelt» i den Oscar-belønte filmen «Birdman» fra 2014.

Etter planen skal han også gjenta rollen som Batman i en del kommende filmer i DCEU. Se Keaton gi en smakebit på den ikoniske skikkelsen under:

Skroter «Batgirl»-film

Keaton skulle gjort comeback som Batman i den kommende «Batgirl»-filmen, direkte på HBO Max. Det skjer ikke likevel.

Til tross for at filmen nærmest var ferdig og klar for lansering, har DC valgt å skrote prosjektet.

Ifølge Variety skjer det på grunn av DC sitt økende fokus på såkalte «blockbuster»-lanseringer. Budsjettet på filmen skal ha nådd 90 millioner dollar.