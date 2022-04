Ny Marvel-trailer viser kvinnelig Thor

Mandag kom det første klippet fra superheltfilmen «Thor: Love and Thunder». Det røper blant annet en kvinne som svinger Thors hammer.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Smakebiten fra Disney og Marvel Studios ble delt av mange av stjernene i filmen tirsdag kveld. Til tonene av Guns N’ Roses-låten «Sweet Child O’ Mine», ser vi deler av hva Thor, spilt av Chris Hemsworth, har drevet med siden Avengers til slutt slo Thanos i «Endgame».

Som vi vet utviklet han en aldri så liten depresjon med medfølgende ølmageproblem – noe vi ser ham ta tak i i det nye klippet. Vi ser ham blant annet i New Åsgard (Tønsberg) og sammen med Guardians of the Galaxy.

SJOKK: Thor da han får se en annen ta imot hammeren sin i «Thor: Love and Thunder».

Ifølge The Verge forsøker nemlig de overlevende åsgardenserne å gjenbygge samfunnet sitt i den norske byen tidligere kjent som Tønsberg.

Men det flest medier har merket seg, som Hollywood Reporter, er at vi ser en kvinne ta imot og svinge Thors hammer – noe vi vet kun Thor selv kan. Og kvinnen er ingen ringere enn Jane Foster, spilt av Natalie Portman, Thors store kjærlighet og nå også Mighty Thor.

«Ragnarok»-regissør Taika Waititi, som også har stemmen til Korg, har regien på den kommende filmen. Den norske premieren er planlagt 22. juli.

MIGHTY THOR: Jane Foster (Natalie Portman) med Thors hammer i «Thor: Love and Thunder».

Verge mener dette spiller på Marvels fokus på «multiverse» fra de nyeste «Spider-Man»-filmene, altså de mange parallelle virkelighetene Dr. Strange har klusset med.

Jane var ikke med i «Thor: Ragnarok» fra 2017. Sist vi så henne, var i «Thor: The Dark World» fra 2013. Da var Thor og Jane forelsket, Åsgard eksisterte og Thanos hadde ennå ikke prøvd å ødelegge universet. Men nå dukker hun altså opp som en versjon av Thor.