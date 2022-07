BEINHARDE BOKSE-SCENER: Ben Foster i «The Survivor».

Filmanmeldelse «The Survivor»: Blodsport

God gammeldags gripende.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

DRAMA

«The Survivor»

USA / Ungarn / Canada. 15 år. Regi: Barry Levinson

Med: Ben Foster, Vicky Krieps, Peter Sarsgaard, Billy Magnussen, Danny DeVito

Tidlig i karrieren skrev og regisserte Barry Levinson små, personlige komediedramaer som «Diner – møtestedet» (1983) og «Tin Men» (1987 – «Stjernesmell» på norsk).

Etter at han ble fetert Oscar-grossist ved hjelp av «Good Morning, Vietnam» (1987) og «Rainman» (1988), ble historiene hans mer ekspansive og påkostede ( «Avalon», 1990; «Bugsy», 1991 og «Liberty Heights», 1999).

De hadde fortsatt utgangspunkt i amerikansk-jødiske miljøer, og utspilte seg fremdeles ofte i hans barndoms Baltimore. Levinson var en regissør å regne med, en særpreget stemme i amerikansk film, også når han laget krim ( «Sleepers», 1996) og politisk satire ( «Wag The Dog», 1997).

MESTER UNDER OPPTRENING: Ben Foster og Danny DeVito i «The Survivor».

En pen bunke det der, ikke sant? Men så var det som om Levinson forsvant fra kartet. Ikke fullstendig – han har laget TV-filmer ( «You Don’t Know Jack», 2010) og serier ( «Dopesick», 2021). Men den egenartede stemmen hans ble liksom stilnet.

Levinson, kunne det virke som, ble et eksempel på den typen filmregissører som det ikke var plass til lenger i den nye Hollywood-virkeligheten, dominert som den er av storfilmer, superhelter og spetakkel.

Levinsons stemme glimrer i og for seg med sitt fravær i «The Survivor» også. Manuset er ikke er skrevet av ham, og vi snakker på ingen måte om en sorgmunter komedie her.

Nei, «The Survivor» er mer «Raging Bull» (1980, «Den rasende oksen») møter «Schindlers liste» (1993) og «Pianisten» (2002). En film, basert på et virkelig livsløp, om en jødisk fange under andre verdenskrig, som takket være et talent for boksing, overlever interneringen. Men på flere av sine medfangers bekostning.

SLOSS MOT FORTIDENS SKYGGER: Ben Foster i «The Survivor».

Når vi først møter ham, Harry Haft (Ben Foster), i filmens nåtid, er det i Georgia i USA i 1963. Haft er profesjonell bokser – the pride of Poland, the survivor of Auschwitz – og på jakt etter en høyprofilert kamp, gjerne mot tungvektsmesteren Rocky Marciano. Det er ikke så nøye om han taper. Det bakenforliggende motivet hans, er å komme i avisen.

Årsaken er at han mistenker, eller i det minste håper, at ungdomskjæresten hans, Leah (Dar Zuzovsky), også hun overlevde og emigrerte til USA etter krigen. Han vil ha navnet og bildet sitt i avisen, slik at hun skal vite. At han selv er gift og har barn nå, med Miriam (Vicky Krieps), får ikke hjelpe. Han får ikke fred. Miriam er nødt til å leve med besettelsen hans.

Bokse-scenene fra konsentrasjonsleiren er skutt i svart-hvitt à la «Den rasende oksen», og er like bloddryppende brutale (så brutale, faktisk, at denne sarte anmelder med jevne mellomrom måtte vrenge øynene bort fra lerretet). Haft blir tvunget til å møte sine medfanger i ringen, og får beskjed om å kjempe til døden.

SKUESPILLERKUNST: Ben Foster og Danny DeVito i «The Survivor».

Han har ikke noe valg, men blir selvsagt fordømt av sine egne. Når krigen tar slutt, har Haft en vanvittig bør av traumer og elendig samvittighet å bære på.

Scenene i bokseringen har en for jævlig intensitet. Historien i nåtid blir fortalt på en mer satt og håndverksmessig sober måte. Vi har sett elementene før. Men ikke akkurat i denne miksen.

At Levinson har investert lidenskap i filmen, kommer primært til syne i Ben Fosters skuespillerinnsats, som er bemerkelsesverdig. Foster er en av vår tids beste mannlige skuespillere, ofte å se i roller i «uavhengige» amerikanske kvalitetsdramaer ( «The Messenger», 2009; «Hell or High Water», 2016, den eminente «Leave No Trace», 2018).

Når han her får en hel film til rådighet, en der han er med i nesten hver scene, griper han muligheten på samme måte som en ung De Niro eller en ung Pacino ville ha grepet den.

Summen er en film som vanskelig kunne vært mer alvorlig, men som aldri blir jålete.