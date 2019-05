PREGET: Felicity Huffman utenfor rettssalen i Boston mandag. Foto: Charles Krupa / AP

Hollywood-stjernen Felicity Huffman i retten: Innrømmet svindel

Felicity Huffman (56) innrømmet i retten mandag å ha betalt en person for at han skulle fikse på prøvesvarene til datteren.

Allerede under en høring i april opplyste skuespilleren at hun ikke kom til å motsette seg tiltalen, som lyder på svindel og korrupsjon. Da hun møtte opp i en føderal domstol i Boston mandag, var det for på nytt å erklære seg skyldig – som et formelt ledd i tilståelsessaken.

Film- og TV-stjernen innrømmet å ha betalt en mann for at han skulle rette svarene til hennes eldste datter på en opptaksprøve, og at det var på denne måten datteren ble sikret plass.

Bakgrunn: Kan bli dømt til fengsel for skolejuks

Huffman skal ifølge nyhetsbyrået AP ha inrømmet også å ha vurdert samme tvilsomme metode for å få sin yngste datter inn på en av de såkalte eliteskolene, men at hun senere ombestemte seg.

Den prisbelønte 56-åringen, kjent fra blant annet «Frustrerte fruer», «Transamerica», «Magnolia» og «Georgia Rule», skal ha kjempet mot tårene i rettssalen og flere ganger ha trengt å summe seg før hun fortsatte forklaringen.

Dom om fire måneder

Dommen kommer til å bli forkynt 13. september. Påtalemyndigheten mener at hun ved å tilstå bør slippe med fire måneders fengsel. Det kan imidlertidf være at hun slipper å sone bak murene, skriver amerikanske medier.

Huffman har tidligere uttalt at hun angrer for dete hun gjorde, og at hun er forberedt på å ta det som måtte komme.

Totalt 50 personene er tiltalt for å ha brukt ulovlige metoder i opptakene til flere universiteter og skoler, blant annet ved hjelp av bestikkelser. Huffman er en av 13 foreldre som har blitt enige om å innrømme at de svindlet til seg skoleplasser til barna sine.

MASSIVT: Felicity Huffman utenfor rettsbygningen i går – omringet av et stort kobbel pressefotografer. Foto: Steven Senne / AP

Huffman kom til rettssalen hånd i hånd med sin bror Moore Huffman. Hun unnlot å svare på spørsmål fra de mange fremmøtte reporterne.

Skuespillerektemannen William H. Macy (69) var til stede under det aller første høringsmøtet tidligere i år, men han har glimret med sitt fravær etter det – også i går.

TV-stjernen Lori Laughlin (54) og hennes designer-ektemann Mossimo Giannulli (55) er også tiltalt for svindel og hvitvasking, men de har nektet skyld. Blir de likevel funnet skyldig og dømt, er strafferammen angivelig på 40 års fengsel.

«Under samme tak»-skuepsilleren har mistet jobber i kjølvannet av skandalen

STØTTE: Broren Moore Huffman er TV-stjernens faste følgesvenn til rettssalen. Herunder mandagens rettsmøte. Foto: KATHERINE TAYLOR

Publisert: 14.05.19 kl. 12:19