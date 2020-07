TYV BLE MUSE: Karl-Bertil Nordland portrettert i Kysilkovas «Decent Criminal». Foto: Barbora Kysilkova

Internasjonale medier: Norske «Kunstneren og Tyven» er en av årets beste filmer

Dokumentarfilmen «Kunstneren og Tyven», som kommer ut på norske kinoer i høst, høster stor internasjonal oppmerksomhet.

Toneangivende bransjenettsteder som BBC, Variety, Vox, Business Insider, Vulture og The Playlist har alle den norske dokumentarfilmen «Kunstneren og Tyven» på sine lister over årets beste filmer. Kåringen gjelder for første del av 2020.

«Kunstneren og Tyven», eller «The Painter and The Thief» som den heter på engelsk, er den eneste dokumentarfilmen på BBC sin liste. Der omtales den som en rørende dokumentar full av inspirasjon, skyld og det å finne seg selv.

– Det føles overveldende, sier regissør Benjamin Ree (30) til VG. Han jobber til daglig som dokumentarfilmskaper for VGTV.

«Kunstneren og Tyven» handler om kunstneren Barbora Kysilkova og tyven Karl-Bertil Nordland, som stjeler to malerier fra hennes Oslo-galleri. Slik starter den ytterst originale historie om to mennesker som innleder et helt spesielt vennskap.

Filmen er et samarbeidsprosjekt mellom Medieoperatørene og VGTV, med støtte fra Norsk filminstitutt.

KUNSTNEREN OG TYVEN: Barbora Kysilkova og Karl-Bertil Nordland blir venner etter at Nordland lar Kysilkova male ham, som et plaster på såret for at han ikke husker hvor det er blitt av de frastjålne maleriene. Foto: Medieoperatørene

Åpnet Sundance

Regissør Benjamin Ree forteller at det er uventet at en norsk dokumentarfilm når bredt, slik som «Kunsten og Tyven». Per nå er dokumentaren solgt til 46 land.

For øyeblikket befinner Ree seg på Røros på Norgesferie. Coronaviruset har satt begrensninger for reiser og promotering av filmen: Glamorøse filmfestivaler er byttet ut med spørsmålsrunder over «Zoom».

I VINDEN: Regissør Benjamin Ree står bak suksessdokumentaren «Kunsten og Tyven». Tidligere har han jobbet med VGTV-dokumentaren «Homoterapi» og dokumentarfilmen «Magnus» om Magnus Carlsen. Foto: Kristoffer Kumar

– Filmer som «Kunstneren og Tyven» er helt avhengig av den type omtale for å bli lagt merke til i utlandet. Filmen skulle egentlig vises på kinoer i USA nå, men på grunn av coronakrisen vises den bare på noen få drive-in-kinoer og på strømmetjenester i Nord-Amerika. Det er synd, for dette er en kinofilm. Den er laget for det store lerretet, sier Ree.

Den 18. september kommer filmen om kunstneren og tyven på kinoer i Norge.

– Jeg må likevel si at vi har vært heldige med «Kunstneren og Tyven». Vi åpnet Sundance Film festival i Utah, hvor vi også fikk en god internasjonal distribusjonsavtale. Neon, som kjøpte filmen, er en distributør hele filmverden er nysgjerrig på. De setter stadig nye rekorder, og vant blant annet flere Oscar for filmen «Parasite», i tillegg til å være nominert til to Oscar-priser for dokumentaren «Honeyland».

Merker dokumentarfilm-effekten

Ree sier at han nå holder på å utvikle nye prosjekter.

– I åtte måneder jobbet jeg med VGTV-dokumentaren «Homoterapi». Det har vært givende å jobbe med noe som fører til endring i samfunnet. Ellers holder jeg på med større, internasjonale prosjekter. Etter «Kunstneren og Tyven» har jeg blitt signert av et større produksjonsselskap i Hollywood, som heter Anonymous Content. Jeg utvikler et prosjekt med dem nå, sier Benjamin Ree.

Han mener det har skjedd et skifte i dokumentarbransjen.

– Siden min forrige film, «Magnus», om Magnus Carlsen, har jeg merket at markedet for dokumentarfilm har endret seg på grunn av strømmetjenestene. Etterspørselen er større. Etter «Kunstneren og Tyven» merket jeg en helt annen interesse for dokumentarfilm, sier han og utdyper:

– Før ble dokumentarfilm sett på som en skje med tran, noe du må pine deg gjennom, men som er viktig og bra for deg. Nå er det mer som en eventyr-sjokolade. Sjangeren har fått høyere status, både fordi dagens dokumentarfilmer er mer underholdende men også fordi de fortelles bedre.

Lars Løge, avdelingsdirektør for utvikling & produksjon hos Norsk filminstitutt, sier at filmens mottagelse har vært overveldende og eksepsjonell.

– Det helt unikt, sier Løge og legger til:

– Vi sitter i NFI og er fulle av begeistring for hvor langt Kunstneren og Tyven har klart å ta det. Det er en bragd å få en norsk film til å reise så bredt som dette, så det er skikkelig gøy! Det er en kompleks og avansert historie, som snakker på tvers av landegrenser.

Han trekker frem at det er stort at en dokumentar trekkes frem sammen med spillefilmer.

– Filmen er allerede nevnt i Oscar-sammenheng, og er plassert i markedet som gjør det mulig å kvalifisere for Oscar. Det er noe en samlet norsk filmbransje bør heie frem. Det hadde vært fantastisk, sier han.

Løge berømmer også regissør Ree.

– Det at Benjamin har klart å fange en sånn fortelling på film, det er hva mange dokumentarfilmskapere vil kalle magisk.

Publisert: 09.07.20 kl. 20:56

