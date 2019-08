Eili spiller Askeladden-prinsesse: – Fysisk utfordrende

Regissør Mikkel Brænne Sandemose opplevde at hans første film om eventyrfiguren ble den mest sette norske filmen i 2017 med nær 360.000 besøkende. Bare «Star Wars: The Last Jedi» slo Askeladden.

– Ga det noe press da du skulle i gang med film to?

– Ja, jeg kjente litt press. Men det er et press man setter på seg selv – man vil at det skal bli enda bedre og kulere. Da pusher man ambisjonene enda litt lenger. Det er et press mest på godt – og litt på vondt, legger han til med et smil.

Sandemose forteller også at det er laget en historiebue for tre filmer, så det er muligheter for flere Askeladden-eventyr.