Medier: Slutt mellom Timothée Chalamet og Lily-Rose Depp

Skuespillerparet skal ha avsluttet forholdet etter halvannet år.

Britiske Vogue melder i sin maiutgave at Timothée Chalamet (24) er singel igjen – en nyhet som flere amerikanske medier har kastet seg over.

Us Weekly hevder å ha fått bruddet bekreftet, men oppgir ingen navngitte kilder.

People og Teen Vogue omtaler også at romansen mellom «Lady Bird»-skuespilleren og skuespiller og modell Lily-Rose Depp (20), også kjent som datter av Johnny Depp (46) og Vanessa Paradis (47), er over.

Skuespillerne selv har ikke uttalt seg. Så har de også ligget svært lavt i terrenget i hele den tiden de har vært kjærester.

Paret forelsket seg da de spilte inn Netflix-filmen «The King» i 2018. Det var US Weekly som også var først ute med å skrive om at Chalamet og Depp var blitt observert mens de kysset hverandre åpenlyst i New York.

Det unge stjerneparet var til stede under førpremieren i Venezia i september i fjor. Der skal de ha blitt knipset av paparazzifotografer mens de omfavnet hverandre om bord i en båt, men på rød løper holdt de avstand til hverandre.

VENEZIA 2019: F.v.: Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Ben Mendelsohn og, Lily-Rose Depp. Foto: Simone Comi/ Venezia / IPA / IPA Milestone

Chalamet er aktuell i nyinnspillingen av «Dune», der deler av handlingen er filmet i Norge.

24-åringen ble i 2018 Oscar-nominert for hovedrollen i «Call Me By Your Name». Året etter var han Golden Globe-nominert for «Beautiful Boy». Publikum kjenner ham også fra «Little Women».

