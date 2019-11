MULTIKUNSTNER: Lady Gaga, her avbildet i Santa Monica i september. Foto: Presley Ann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lady Gaga fikk hovedrollen i filmen om Gucci-drapet

Lady Gaga (33) skal spille drapsdømte Patrizia Reggiani (70), som i 1995 ble dømt for å fått en leiemorder til å ta livet av eksmannen Maurizio Gucci.

Popdronningen er dermed klar for enda en hovedrolle på film – ett år etter at hun trollbandt publikum i filmmusikalen «A Star Is Born». For den ble hun belønnet med Oscar for beste filmlåt og en nominasjon for beste kvinnelige hovedrolle.

Denne gangen skal hun altså figurere i et skikkelig «true crime», prosjekt, basert på moteimperiet Guccis store skandale og tragedie på 90-tallet.

Sjalusidrama

Lady Gaga, eller Stefani Joanne Angelina Germanotta – som hun egentlig heter, skal ifølge Deadline spille kvinnen som for 24 år siden ble dømt og fengslet for å ha bestilt drapet på sin eksmann, barnebarnet til grunnleggeren av den ikoniske motebedriften.

Patrizia Reggiani giftet seg med Maurizio Gucci i 1973, og de fikk to døtre sammen – Allegra og Alessandra. I 1985 forlot Gucci kona for en yngre kvinne. Først seks år senere var skilsmissen formelt gjennomført. Reggiani, som selv kom fra svært beskjedne kår, avviste et skilsmisseoppgjør rundt ni millioner og kalte det en tallerken med linser.

Skutt på trappen

Men historien endte ikke der. I 1995 ble Gucci-arvingen skutt og drept på trappen utenfor kontorbygningen sin. Tre år senere ble ekskona funnet skyldig i å ha hyret en leiemorder til å utføre ugjerningen. Hun ble dømt til 29 års fengsel.

DØMT: Patrizia «den sorte enke» Reggiani i retten i 1998. Foto: LUCA BRUNO

Døtrene forsøkte å få dommen omgjort, og hevdet at en hjernesvulst som moren hadde tidlig på 90-tallet, men som hun ble kurert fra, måtte ha forårsaket en personlighetsforstyrrelse. De ble imidlertid ikke hørt, og Patrizia Reggiani ble sammen med fire andre tiltalte buret inne.

To år senere prøvde hun å ta sitt eget liv, men ble reddet.

Slapp ut

Fengselsstraffen ble senere redusert til 26 år, og i 2016 ble «den sorte enken», som mediene døpte henne, løslatt grunnet god oppførsel innenfor murene, etter å ha sonet kun 18 år. I 2017 fikk hun gjennomslag om å motta en årlig sum på om lag 10 millioner kroner fra Gucci-konsernet. Dette bunner i en avtale opprinnelig inngått i 1993.

DREPT: Maurizio Gucci, her på et udatert bilde, ble 46 år. Foto: EPA

Når familiedramaet nå blir film, er det Ridley Scott (81), kjent for filmer som «Blade Runner», «Gladiator» og «Thelma & Louise», som har regien. Roberto Bentivegna har skrevet manuset, basert på 2001-boken til Sara Gay Forden, «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed».

Det har i mange år vært snakk om å feste Gucci-skandalen til lerretet. Lenge var Penelope Cruz (45) en aktuell kandidat i rollen som Reggiani.

Filmen har ennå ikke fått noen tittel. Scott må først gjøre seg ferdig med innspillingen av «The Last Duel».

