DØD: Gregory Tyree Boyce, her på motuken i Los Angeles i 2012. Foto: Getty Images

«Twilight»-skuespiller og kjæresten funnet døde

Gregory Tyree Boyce (30) og hans 27 år gamle kjæreste ble funnet døde i leiligheten sin i Las Vegas 13. mai.

Det melder en rettsmedisinsk talsmann i Clark County til amerikanske medier, deriblant, TMZ, E! News og Variety.

Greogory Tyree Boyce, som spilte rollen som Tyler Crowley i den første av de populære «Twilight»-filmene – «Evighetens kyss» (2008), var samboer med Natalie Adepoju.

Hvordan de to døde, er ikke kjent.

Begge etterlater seg barn fra tidligere forhold – Boyce en datter, og kjæresten Adepoju en sønn.

«Han var pappa, sønn, barnebarn, bror, onkel og venn. Han var lyset i livene våre, og vi er så triste over hans bortgang», lyder det i en uttalelse fra familien, ifølge TMZ.

Det skal ha vært en fetter av skuespilleren som fant de to døde. Han stusset over å se at bilen til Boyce sto utenfor leilighetsbygget i Las Vegas, siden 30-åringen opprinnelig skulle være i Los Angeles i forbindelse med jobb på det tidspunktet.

Berømt filmscene

Det var Boyce sin rollefigur som kjørte bilen som var nær ved å drepe Bella (Kristen Stewart) i «Evighetens kyss». Edward (Robert Pattinson) reddet henne ved å stoppe bilen med en armen. Se klipp på VGTV:

Boyce er også kjent fra filmen «Apocalypse» fra 2018.

Boyces mor Lisa Wayne skriver på Facebook at sønnen var en dyktig kokk, og at han gikk med planer om å starte en restaurant.

«Aldri mer en klem, eller et kyss – eller å høre ordene «Jeg elsker deg». jeg er knust. Jeg elsker deg, Greggy, vennen min», skriver moren.

Familien ber om respekt for privatlivets fred i denne tunge tiden.

Publisert: 19.05.20 kl. 10:16

