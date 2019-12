FLERE LIV: Thorbjørn Harr synes han er privilegert. Som skuespiller gir forskjellige roller ham på mange måter muligheten til å leve flere liv. Slik er det også med hovedrollen i en av julens store filmer «Tunnelen». Foto: Helge Mikalsen

Thorbjørn Harr: – Jeg er ikke en av stjernene i min generasjon

Uten skjegg er det ikke så mange som kjenner ham igjen. Men lar julens filmaktuelle Thorbjørn Harr (44) skjegget gro, vekker han straks mer oppmerksomhet. Ikke minst når han er i utlandet.

– Etter at jeg var med i «Vikings» opplever jeg faktisk ofte på bli gjenkjent når jeg er utlandet. For min karriere var den rollen et stort vendepunkt og det har åpnet for mange muligheter for meg både her hjemme og i utlandet sier Thorbjørn Harr til VG.

SKJEGGETE TØFFING: – Jeg trodde jeg skulle lage en kul actionfilm. Men etter hvert som jeg gikk inn og gjorde research og jobbet tett på brannvesenet, ble det også viktigere og viktigere for meg at filmen også skulle være en hyllest til alle redningsfolk i hele landet, sier Thorbjørn Harr. Foto: Nordisk Film

Han synes han er privilegert. Som skuespiller gir forskjellige roller ham på mange måter muligheten til å leve flere liv. Slik er det også med hovedrollen i en av julens store filmer «Tunnelen». Men det er ikke helterollen, den skjeggete tøffingen – han som trosser faren for eget liv og kjemper seg inn i den bekmørke røykfylte, oksygentomme tunnelen Harr er mest stolt over.

DRAMATISK: I «Tunnelen» kolliderer en tankbil i en tunnel i den iskalde norske fjellheimen. Barnefamilier, ungdommer og turister på vei hjem til jul, blir brått og brutalt sperret inne i mørket. Foto: Nordisk Film

– Det jeg nok er mest stolt over er at Ylva Fuglerud og jeg har fått til en veldig fin og god historie mellom far og datter. En historie som jeg tror gjør at publikum «investerer» litt mer og bryr seg om karakterene i filmen. Det er jeg stolt over og det har vi jobbet mye med, sier Thorbjørn Harr.

I «Tunnelen» kolliderer en tankbil i en tunnel i den iskalde norske fjellheimen. Barnefamilier, ungdommer og turister på vei hjem til jul, blir brått og brutalt sperret inne i mørket. Utenfor herjer snøstormen, hjelpemannskapene står fast og tankbilen begynner å brenne. Det store spørsmålet er: Kommer hjelpen frem i tide?

– Ylva og jeg spilte mot hverandre i TV 2-serien «Kielergata», så vi kjente hverandre og visste det var god kjemi mellom oss. Men da var hun «bare» stedatteren min, det var en annen relasjon. Nå er det et far-datter forhold som blir satt på en prøve. I filmen er moren hennes død, hun er blitt tenåring og er ikke helt trygg på farens nye kjæreste, sier Harr og fortsetter:

– Det er en menneskelig problematikk som jeg også har kjent på. Heldigvis ikke med å ha fått en ny kjæreste, men det å ha tenåringsbarn i huset. Kjenne på det at barna vokser fra deg. Hun som satt på fanget ditt som du kunne gi all kjærlighet til – og så plutselig er alt annerledes. Jeg føler at de to møtes på en fin måte og kommer ut av den tunnelen litt endret begge to, sier Thorbjørn Harr.

FORHOLD PÅ PRØVE: – Det jeg nok er mest stolt over er at Ylva Fuglerud og jeg har fått til en veldig fin og god historie mellom far og datter. En historie som jeg tror gjør at publikum «investerer» litt mer og bryr seg om karakterene i filmen, sier Thorbjørn Harr Foto: Nordisk film

Men før de kommer så langt har han også lagt ned betydelig arbeid i helterollen og for å gjøre den så troverdig som mulig.

– Da jeg begynte å jobbe med «Tunnelen» tenkte jeg at dette var et utrolig spennende manus som også hadde den emosjonelle dybden. Jeg trodde jeg skulle lage en kul actionfilm. Men etter hvert som jeg gikk inn og gjorde research og jobbet tett på brannvesenet, ble det viktigere og viktigere for meg at filmen også skulle være en hyllest til alle redningsfolk i hele landet, sier Harr.

VENDEPUNKT: Rollen i «Vikings» ble et vendepunkt for Thorbjørn Harr. – Den har åpnet for mange muligheter for meg både her hjemme og i utlandet sier Thorbjørn Harr Foto: HBO Nordic

Han forteller at han jobbet tett på brannvesenet i Oslo i denne fasen og var blant annet med på det han omtaler som en «miniversjon av det røykdykkere på igjennom».

– Brannvesenet har et stort anlegg med et fire etasjers betongbygg som under trening står i full fyr med røyk og ekte flammer. Det fikk jeg være med på og jeg må bare innrømme at man blir redd og det er en skikkelig fysisk utfordring. Jeg var helt ferdig etter en dag der – og som en av gutta sa etterpå: «Nå var det ikke engang 300 grader varmt som det pleier å være». Jeg fikk en enorm respekt for den jobben brannfolk gjør. Derfor er det viktig for meg at de ikke sitter og rister på hodet når de ser filmen, men at de kan kjenne seg igjen i situasjonene.

FORBILDE: Willem Dafoe (t.v.) er Thorbjørn Harrs store forbilde. Nå har Harr en mindre birolle i den nye Disney-filmen «Togo», hvor Willem Dafoe spiller hovedrollen Foto: Privat

Thorbjørn Harr legger en begivenhetsrikt filmhøst bak seg med premieren på «Tunnelen» 1. juledag. Det startet med «Askeladden – i Soria Moria slott» der Harr spiller Askeladdens far. Noen uker senere hadde Dag Johan Haugeruds «Barn» verdenspremiere i Venezia. Som om ikke det er nok, har Thorbjørn Harr også en mindre birolle i den nye Disney-filmen «Togo», hvor Willem Dafoe spiller hovedrollen.

ASKELADDENS FAR: I «Askeladden – i Soria Moria slott» spiller Thorbjørn Harr Askeladdens far. Fra venstre: Thorbjørn Harr, Vebjørn Enger, Elias Holmen Sørensen og Mads Sjøgård Pettersen Foto: Maipo Film / Nordisk Film

– Det er veldig spesielt for meg. Han var mitt store forbilde da jeg var i 20 årene og studerte i New York, spilte han i et teaterstykke jeg bare måtte se. Jeg husker jeg ventet på ham utenfor sceneinngangen etter at forestillingen var over. Jeg bare måtte snakke med ham. Det var en iskald januarkveld. Han kom, jeg fikk hilse på, fortalte ham at jeg var norsk, ville bli skuespiller – og snakket med ham kanskje i tre minutter. Da han gikk sa han «Good Luck». Hadde jeg den gangen visst at jeg kanskje 20 år senere skulle spille mot ham, foran et kamera i en film. ja da hadde livet vært mye enklere.

Til tross for flere Hollywood-roller og oppmerksomheten det har gitt ham, tenker ikke Thorbjørn Harr på seg selv som en av «stjernene i sin generasjon» som han sier.

– Men det gjør noe med meg og jeg tror jeg er blitt en bedre skuespiller gjennom møter med mange dyktige kolleger og sett hvordan de har jobbet, sier Harr.

Han løfter spesielt frem Ethan Hawke som han jobbet sammen med i storfilmen «Stockholm». Historien om et av tidenes mest kjente bankran, i Stockholm i 1973, da fire ansatte ble tatt til gisler.

– Det var en stor inspirasjon å jobbe med ham og oppleve den tyngden som han la i arbeidet sitt. Det gir meg mer trygghet og tyngde i mitt eget arbeid, sier Thorbjørn Harr.

Publisert: 25.12.19 kl. 10:05

