«Bonnie And Clyde»-stjerne er død

Michael J. Pollard døde av hjerteinfarkt torsdag. Han ble 80 år.

Filmskaper Rob Zombie, som regisserte Pollard skrekkfilmen «House of 1000 Corpses» i 2003, melder om Pollards bortgang på Facebook.

«Fantastiske Michael J. Pollard er død. Jeg har vært en stor beundrer av Michael helt siden jeg så ham første gang som Miri i «Star Trek», skriver Zombie, og legger til at 80-åringen vil bli dypt savnet.

Ifølge New York Times fikk Pollard hjerteinfarkt og døde på et sykehus i Los Angeles.

Amerikaneren omtales som en karakterskuespiller. Han har godt over 100 TV-serier og filmer på merittlisten siden karrierestarten i 1958. Kanskje aller mest kjent er han for rollen som C.W. Moss i 1967-klassikeren «Bonnie And Clyde», hvor han spilte mot Warren Beatty (82) og Faye Dunaway (78). Denne ble han også Oscar-nominert for.

Pollard var også en anerkjent teaterskuespiller og høstet den gjeve Tony-statuetten for sin prrestasjon i oppsetningen «Bye Bye Birdie i 1960.

På filmnettstedet IMDb står den amerikanske skuespillerveteranen oppført med to nye prosjekter, «The Black Caecar» og «The Next Cassavetes». Førstnevnte skal være i preproduksjon, mens den andre skal være ferdig innspilt.

Pollard ble enkemann i 1969, da skuespillerkona Beteh Howland døde. Han giftet seg aldri igjen. Paret fikk en datter.

