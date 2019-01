HOLLYWOOD-STJERNE: Amerikanske Anne Hathaway på Golden Globe Awards i Los Angeles i januar. Foto: VALERIE MACON / AFP

Derfor skal ikke Anne Hathaway drikke på 18 år

Filmstjernen Anne Hathaway (36) bestemte seg i oktober i fjor for å kutte ut alkohol.

Det betrodde hun denne uken under et intervju med talkshow-vert Ellen DeGeneres (60). Skuespilleren tok valget etter et par mindre heldige opplevelser – blant annet et opphold på Mauritius med «Serenity»-motspiller Matthew McConaughey (49) og hans kone Camila Alves (36).

De var ute på en middag sammen, men etterpå husket ikke Hathaway noe som helst fra kvelden.

– De er et kult par, men jeg tåler ikke å drikke så mye som dem. Vi drakk hele kvelden, sier hun ifølge Huffington Post .

Dagen derpå skulle Hathaway og McConaughey på et møte med «Serenity»-regissør Steven Knight, noe som ble en krevende affære for 36-åringen.

– Jeg var totalt ... Har dere noen gang måttet gå på et jobbmøte skikkelig bakfulle? spør Hathaway gjestene i talkshowet.

Noe annet som veier vel så tungt i beslutningen om å putte korken på flasken, er sønnen på snart tre år.

– I oktober besluttet jeg å ikke drikke alkohol de kommende 18 årene. Jeg vil la være å drikke så lenge sønnen min bor i samme hus. Grunnen er at jeg ikke liker hvordan jeg blir, og han er nå i den alderen, hvor han trenger meg fullt og helt hver morgen, sier filmstjernen.

Hathaway og ektemannen, skuespilleren og produsenten Adam Shulman (37), ble begge foreldre for første gang da lille Jonathan kom til verden i 2016. Paret, som giftet seg i 2012, holdt fødselen hemmelig i to uker før de kunngjorde gladnyheten.

Hun forteller om en dag i fjor høst da hun skulle følge sønnen til barnehagen.

– Jeg kjørte ikke, men jeg hadde skallebank, og det var nok for meg. Det var ikke noe å være stolt over, sier skuespilleren – som var vertinne for Nobelkonserten i Oslo i 2014.

Hathaway og McConaughey dukker opp på norske lerreter i thrilleren «Serenity» 3. mars.

Hathaway vant Oscar for sin rolle som Fantine i musikalen «Les Misérables» i 2013. Tre år etter triumfen innrømmet hun i et intervju at trofeet ikke gjorde henne så lykkelig som forventet.

– Jeg følte det var feil at jeg sto der i en kjole som kostet mer enn det enkelte menneske vil se i løpet av sin livstid, og at jeg tok imot en pris for å portrettere en smerte som fortsatt føltes som en stor del av vår kollektive opplevelse av det å være menneske. Jeg prøvde å late som jeg var lykkelig, uttalte hun i 2016.

