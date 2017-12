Karpe Diem samlet 50.000 på fire dager

Stein Østbø

Publisert: 11.12.17 14:45

FILM 2017-12-11T13:45:43Z

Karpe Diems kinofilm «Adjø Montebello» ble bare vist i fire dager, men solgte likevel 50.000 billetter.

- Vi er veldig glade og takknemlige for at et prosjekt som «Heisann Montebello» avsluttet med en kinohelg som dette, sier Chirag Patel og Magdi Ytreeide Abdelmaguid, på vei hjem fra Vesterålen, der de besøkte den lokale kinoen søndag kveld sammen med filmens regissør, Thea Hvistendal.

I løpet av den siste langhelgen har duoen besøkt steder og kinoer i ulike størrelser og landsdeler.

De startet i Trondheim og Stjørdal og dro videre til Ørsta, Stryn og Eid fredag, før de inntok Fredrikstad, Horten og landets største kinosal, Colosseum i Oslo, lørdag.

Les også: - Vi hadde lyst til å utfordre grensene

Søndag avsluttet de altså i Vesterålen, med besøk i Stokmarknes, Sortland og en av landets minste kinoer, dugnadsdrevne Skagen i Bø.

- Jeg er utrolig glad for at jeg fikk regissere denne filmen, og at så enormt mange har sett den på kun fire dager - og likt den! Dette er over all forventning. Det har strømmet inn begeistrede tilbakemeldinger fra hele landet, og det tar litt tid å fordøye det hele, sier en glad Thea Hvistendal.

Til VG har duoen selv fortalt at filmen er en avslutning på det de startet med albumet «Heisann Montebello». Filmen tar utgangspunkt i de utsolgte konsertene i Oslo Spektrum i vår, men det er mer enn en konsertfilm.

– Det er ikke en dokumentar. Det er åpenbart ikke en spillefilm. Det er heller ikke en tradisjonell konsertfilm, sa Chirag.

Da billettene ble lagt ut i november, brøt billettsystemet til Nordisk Film sammen. Ifølge programdirektør Christin Berg i Nordisk Film solgte den 10.000 billetter på ett døgn.

Til sammenligning tok det den nye Star Wars-filmen, som har premiere denne uken, seks dager å selge like mange billetter.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!

Denne artikkelen handler om Karpe Diem