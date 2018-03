ENSOM VANDRER: Lene (Silje Salomonsen) får kjenne på beina hvor tungvint alt er uten døgnåpent kollektivtilbud. Foto: Chezville

Filmanmeldelse «Now It’s Dark»: Alice i Mongoland

Publisert: 08.03.18 09:42 Oppdatert: 08.03.18 10:17

Merkelig absurd - men bare delvis fortryllende fra mørklagt Stavanger.

3

Norge, 15 år

Med: Silje Salomonsen, Kristoffer Joner, Ole Christoffer Ertvaag, Pia Tjelta, Vegar Hoel, Egil Birkeland

Regi: Arild Østin Ommundsen

«Når blir det mørkt?» var åpningsreplikken i «Eventyrland» (2013), Arild Østin Ommundsens forrige film. En historie fra den dunkleste siden av Stavanger, på vei mot lyset. I «Now It’s Dark» er ikke spørsmålet når det mørkner, men om det noensinne blir lyst igjen. Og hva som egentlig er virkeligheten. Den assosierer direkte til David Lynch i tittelen, er innom Lewis Carroll flere steder, men har også trekk av Martin Scorsese.

Mest av alt er det en mørk motpol til «Mongoland» (2001). Og muligens hele siddisens karriere: «Alle du møter er viktige. Alt henger sammen» sier rollefiguren til Vegar Hoel når han møter hovedpersonen Lene (blonde Silje Salomonsen med mørkt hår - et poeng i seg selv) for første gang. Det høres ut som en floskelgenerator av Gro Harlem Brundtland-taler og Facebook-filosofi for helgepappaer, men passer inn i Stavangernatten som Lene av ulike grunner har lagt ut på en lang vandring gjennom.

Det blir mye vandring etter innfallsmetoden. Hun må ha gått milevis under innspillingen.

Til tider kan det virke som om det er gjort for å få med alle skuespillerne (jeg talte 38 roller på rulleteksten), som hovedsaklig består av de sedvanlige «westcoast allstars». Auteuren (Ommundsen har skrevet, filmet, klippet, lydlagt og regissert her) kan forøvrig mistenkes for at Lenes historie like mye eksisterer for å knytte sammen de små novellene som hver isolerte fortelling egentlig er.

For eksempel den med hun som blir desperat i eget utdrikkingslag. Og han som ikke vet hvorfor han heter Maciek. Eller Johan Harstads rollefigur Frode Brandeggen, en forfatter med ferdigskrevet bok om «Ferskenen». Brandeggen er også den fiktive forfatteren bak Harstads nylig utgitte bok, «Ferskenen». Til og med coveret er identisk.

Slike «jeg ser hva du gjorde der, filmskaper»-øyeblikk er det flere av.

Men mest av alt handler «Now It’s Dark» om Stavanger. Et nedslitt og mørklagt Stavanger med alle former for fravær av lys. Historien hopper i tid og rom, og har lyst til å være mye smartere, intrikat og til ettertanke enn den egentlig har belegg for. Glemmer man småfeilene, kan den være et visuelt drops som ikke helt klarer å bære egen visjon. En fascinerende film, mer opptatt av å være fascinerende enn å nødvendigvis alltid ha så veldig mye å si.