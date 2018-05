FEMINIST: Benedict Cumberbatch har tidligere sagt at kona er hans største superhelt. Her er han med to av motspillerne i TV-serien «Patrick Melrose», Allison Williams og Jennifer Jason Leigh. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Benedict Cumberbatch: Dropper roller om ikke kvinner får samme lønn

Publisert: 15.05.18 05:22

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FILM 2018-05-15T03:22:40Z

Hollywoodstjerne Benedict Cumberbatch (41) mener skuespillere bør boikotte filmprosjekter hvor det ikke er likelønn mellom kjønnene.

– Likelønn og samme plass rundt bordet står helt sentralt i feminismen, sier skuespiller Benedict Cumberbatch i et intervju med Radio Times, og kommer med en klar oppfordring:

– Spør hva kvinnene blir betalt og si følgende: Dersom hun ikke får samme lønn som mennene, så dropper jeg det.

Cumberbatch har startet et nytt produksjonsselskap, og han har varslet at han kommer til å bruke sin profil til å fremme flere dramaserier med kvinnelig profil. Han sier han er stolt av at det bare er han og partner Adam Ackland som er menn i det nystartede selskapet, og han letter på sløret om hva som kommer.

– Vårt neste prosjekt er en kvinnehistorie om morskap under en miljøkatastrofe. Det kan godt sentreres rundt mitt navn for å skaffe investorer, så kan vi bruke oppmerksomheten for å dra i gang prosjekter med kvinner i sentrum. Halve publikummet er kvinner!

Cumberbatch er for tiden TV-aktuell med serien «Patrick Melrose» på HBO, og han er også å se på kino som Dr. Strange i kassasuksessen «Avengers: Infinity Wars». Tidligere har han gjort seg bemerket som tittelrollen i «Sherlock Holmes» og ble Oscar-nominert for rollen i «The Imitation Game», regissert av norske Morten Tyldum.

Superstjernen Jennifer Lawrence fikk mye oppmerksomhet da hun for tre år siden, etter Sony-hackingen, fant ut at hun tjener langt mindre enn sine mannlige motspillere.

Jennifer Lawrence har selv skrevet innlegg hvor hun sier at likelønn og feminisme er av de få temaene hun ønsker å delta i en offentlig debatt om.

I fjor ble det også kjent at verdens best betalte kvinnelige skuespillere tjener mindre enn tiende best betalte mann . Det skiller mer enn to milliarder kroner mellom de ti best betalte kvinnelige skuespillerne og de mannlige, ifølge statistikken til magasinet Forbes.

Denne artikkelen handler om Film

Hollywood

Likestilling