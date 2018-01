ORIGINALEN: Jack Nicholson i «Ondskapens hotell». Foto: Warner Bros

Ny runde «Ondskapens hotell»

Publisert: 27.01.18 06:16

FILM 2018-01-27T05:16:58Z

Nå kommer oppfølgeren til «Ondskapens hotell», som skal handle om hvordan Jack Torrances sønn følger i farens fotspor.

Det er Deadline som forteller at oppfølgerfilmen nå er på trappene. Regissør Mike Falangan, som står bak skrekkfilmene «Oculus» (2013), «Ouija» (2016) og «Geralds lek» (2017), skal være knyttet til prosjektet. Han skal også bearbeide manuset som er adaptert av Akiva Goldsman.

Ifølge bransjemagasinet er det etter suksessen til nyinnspillingen av «IT» at Warner Bros har satt fart på prosjektet med å filmatisere Stephen Kings oppfølger til «The Shining», «Doctor Sleep».

Romanen kom i 2013 og handler om livet til Jack Torrances sønn Danny når han er i 40-årene og sliter med de samme demonene som faren.

Boken forteller hvordan Danny bærer med seg traumene fra Overlook Hotel inn i voksenlivet. Han har blitt et speilbilde av faren, og sliter med alkohol og sinneutbrudd i tillegg til sine spesielle egenskaper.

Han får «shining»-egenskapene tilbake når han holder seg edru og bruker evnene sine til å hjelpe døende ved et hospits. Samtidig får han kontakt med en ung jente med samme evner som jaktes på at en gruppe med onde hensikter. De har funnet ut at kreftene deres vokser om de inhalerer dampen som avgis fra andre med de samme kreftene når de lider en smertefull død.

Ifølge Deadline er det direkte sammenhenger til Overlook Hotel og hendelsene som fant sted i «Ondskapens hotell». Originalen regissert av Stanley Kubrick kom i 1980 og hadde Jack Nicholson i den ikoniske hovedrollen som Jack Torranse.

Skrekkfilmen hadde R-rating, altså måtte publikum under 18 år følges av en voksen, og spilte inn drøye 340 millioner kroner i USA ifølge Box Office Mojo.