KJENDISPAR: Joachim Rønning og kona Amanda Hearst på Maison de Mode's Sustainable Style Awards i Hollywood i februar i år. Foto: Jesse Grant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Joachim Rønning overbeviste Disney

Den norske Hollywood-regissøren (48) har inngått avtale med Disney+ om nytt prestisjeprosjekt.

Disney skal lage filmdrama basert på boken «Young Woman and the Sea», om Gertrude «Trudy» Ederle, verdens første kvinne til å svømme over Den engelske kanal i 1926.

Filmnettstedet Deadline melder at strømmetjenesten vil ha britiske Daisy Ridley (28) til å spille hovedrollen og norske Joachim Rønning til å regissere – og at forhandlinger mellom partene pågår.

Rønning: – Fantastisk

Men forhandlingene er allerede i mål. Joachim Rønning kan nemlig opplyse til VG at jobben er bekreftet. Både han og Ridley er med.

– Som med mine norske filmer, «Max Manus» og «Kon-Tiki», så er «Young Woman And The Sea» basert på en sann historie. I mange år har jeg sett etter en måte å få lage denne filmen i Hollywood-systemet, og det er helt fantastisk at Disney nå er med, sier Rønning.

STJERNE: Daisy Ridley på Bafta Awards i London på nyåret. Foto: HENRY NICHOLLS /Reuters

– Så det var du som kontaktet Disney og fikk dem med?

– Mine to siste filmer, «Pirates Of The Caribbean» og «Maleficent», var begge for Disney, så dette er et prosjekt jeg har snakket med dem om en stund. Produsent Jerry Bruckheimer har også et langt samarbeid med Disney, så det var et naturlig sted å ta prosjektet, svarer Rønning

Rønning er full av lovord om hovedrolleinnehaveren.

– Daisy Ridley er en utrolig dyktig skuespiller, som vil gi alt i denne krevende rollen. Jeg synes hun gjør en fantastisk jobb i «Star Wars»-filmene, og hun har hele tiden vært mitt førstevalg.

Norsk jul

Rønning peker på at historien er en sterk søskenskildring.

– Og det er noe som står mitt hjerte nært, siden jeg har to tenåringsdøtre selv.

Rønning giftet seg i fjor med amerikanske Amanda Hearst (36). På nyåret i år kjøpte de to en verdensberømt L.A.-bolig til 55 millioner kroner. Hearst kunne nylig fortelle på «Skavlan» at villaen er under oppussing.

Nå for tiden befinner paret seg for imidlertid i Norge.

– Vi skal feire jul her, på fjellet, sier Rønning til VG.

Døtrene har han fra sitt første ekteskap.

«Young Woman And The Sea» bygger på Glenn Stouts (62) bok med samme navn, men Jeff Nathanson (55) skal skrive det nye manuset.

Fjorårets «Maleficent: Mistress of Evil» var Rønnings første film uten makker Espen Sandberg (48). De to har jobbet sammen helt siden de var unge, men gikk hver sitt etter «Pirates of the Caribbean – Dead Men Tell No Tales» i 2017.

Duoen fra Sandefjord regisserte «Bandidas», «Kon-Tiki» og «Max Manus» sammen.

Publisert: 10.12.20 kl. 11:33

