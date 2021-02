TETT PÅ: VG fikk 60 meters utsikt mot filminnspillingen i Sjoadalen, der Cengiz Al og Astrid S var ute med hester. Foto: Tore Kristiansen, VG

Første sniktitt på «Askepott»-innspillingen

GJENDESHEIM (VG) VG snuste seg frem til Astrid Smeplass (24), Cengiz Al (23) og filmteamet i fjellheimen ved inngangen til Jotunheimen.

Publisert: Nå nettopp

Ved å følge spor fra filmteamets egne poster på Instagram, klarte VG onsdag å ta seg frem til lokasjonen for innspillingen av «Tre nøtter til Askepott».

Den tysk-tsjekkiske klassikeren spilles inn i en ny, moderne og påkostet versjon. Flere steder i Norge får besøk av filmteamet, men i skrivende stund befinner staben seg i Sjoadalen nær Gjendesheim, ved inngangen til Jotunheimen, omtrent to timer nord for Lillehammer.

Lenge har det vært en godt bevart hemmelighet hvem som har hovedrollene, men i forrige uke meldte filmselskapet at popstjernen Astrid S blir Askepott. Tirsdag kom nyheten om at «Skam»-skuespiller Cengiz Al er prinsen.

UNGDOMSIDOLER: Astrid S og Cengiz Al er Askepott og prinsen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Sperringer og om lag 20 biler parkert langs riksveien viste at noe var på gang i området, og en vakt kunne opplyse om at det dreide seg om filminnspilling. VGs fotograf og reporter parkerte bilen et stykke unna og la ut til fots.

Etter halvannen kilometers traving med snø omtrent opp til midjen, åpenbarte filmlokasjonen seg 60 meter lenger nede. I 20 minutter kunne fotografen knipse bilder av de to hovedrolleinnehaverne ute med hester.

Se bildespesial (artikkelen fortsetter under):

forrige













fullskjerm neste

Astrid S var av og på hesten, noe som ikke så ut til å være en enkel affære med mange tykke lag av skjørt og kapper.

Hestene var heller ikke alltid med på lag, og flere ganger måtte innspillingen avbrytes fordi hestene begynte å gå.

STA HEST: Cengiz Al ser ikke helt ut til å få styr på hesten akkurat her. Foto: Tore Kristiansen, VG

Cengiz så ut til å være i storform. Han hoppet rundt og smilte og lo mellom slagene.

Etter hvert ble filmteamet oppmerksom på at de ble fotografert, så da trakk VG seg tilbake.

– Lukket sett

VG har vært i kontakt med regissør Cecilie Mosli (48) i forbindelse med publiseringen av disse bildene, men hun henviser til produsent Frederick Howard (42), som igjen henviser til Nordisk Film.

– Siden disse bildene er noe vi ikke har hatt med å gjøre, kan vi nesten heller ikke mene noe om det, sier Martine Borring (35), pressekontakt i Nordisk Film.

Flere bilder (artikkelen fortsetter under):

forrige











fullskjerm neste

Lokale aktører forteller om spennende tider. Blant annet kan Heidal Hjemmebakeri fortelle at de har forsynt filmfolket med lefser. Andre informerer om at skuespillerne tidlig i mars skal filme på Bjørnstadtunet på Maihaugen i Lillehammer.

Filmen er Astrids debut som skuespiller, mens Cengiz også har figurert i filmen «Alle utlendinger har lukka gardiner».

HOVEDROLLER: Astrid Smeplass og Cengiz Al på bildet fra filmselskapet. Foto: David Vu / Storm Films

Hvert år ser 800.000 nordmenn «Tre nøtter til Askepott» på NRK. Klassikeren fra 1973 har gått på NRK hver julaften siden 1975, og i 2013 kåret VGs lesere den til sin desiderte julefavoritt.

Fått med deg? Slik gikk det med «Askepott»-skuespillerne

Nyheten om at det skulle lages norsk versjon, kom i 2015. Siden har prosjektet drøyd og nye regissør- og produsentnavn er blitt knyttet til.

«Tre nøtter til Askepott» har fått 2,4 millioner i tilskudd fra Nordisk Film & TV Fond og syv millioner fra Norsk filminstitutt. Filmen har et totalbudsjett på 38 millioner kroner.

Resultatet dukker opp på kino i november.