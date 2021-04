KOLLEGER: Yuh-Jung Youn og Brad Pitt backstage med førstnevntes statuett. Foto: Chris Pizzello / Pool AP

Brad Pitt fikk «på pukkelen» under Oscar-gallaen

Yuh-Jung Youn (73) og Brad Pitt (57) poserte smilende sammen, men hun klarte ikke å dy seg for å slenge litt med leppa da han overrakte henne prisen.

Sørkoreanske Yuh-Jung Youn vant for beste kvinnelige birolle med filmen «Minari». Ingen ringere enn Brad Pitt sto for overrekkelsen, siden han vant Oscar for «Once Upon a Time ... In Hollywood i fjor.

Men Pitt har også vært involvert på produksjonssiden til «Minari».

Om Youns utspill var ment som refs, er uvisst. Men ifølge TMZ ble det omfattet som mulig «dissing» da prisvinneren åpnet takketalen under direktesendingen med:

– Her Brad Pitt! Endelig! Hyggelig å treffe deg. Hvor var du da vi holdt på med innspillingen? Sånn fysisk?

Forsamlingen inne i L.A.'s Union Station, lokale for prisgallaen i år, lo godt.

ABC, som sendte Oscar-gallaen, har lagt ut klippet på Twitter:

«Hvem vet, kanskje det var en intern spøk myntet på staben og Brad, en av filmens eksekutive produsenter», skriver TMZ.

Yuh-Jung Youn ble for øvrig historisk i natt, som den første koreanske skuespilleren til å vinne en Oscar. Kritikerroste «Minari» handler om en sørkoreansk innvandrerfamilie som flytter til en gård i Arkansas i USA på 1980-tallet.

Den norske frilansjournalisten Anders Hammer var det eneste norske Oscar-håpet i natt. Hans «Do Not Split» måtte imidlertid se seg slått i kortdokumentar-kategorien, der «Colette» gikk av med seieren.