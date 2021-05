I HARDT VÆR: Det er lenge siden Kevin Spacey viste seg i rampelyset. Bildet er fra 2017, da han delte ut pris under BAFTA i London. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Dommer krever at påstått Kevin Spacey-offer står frem med navn

En mann som hevder at Kevin Spacey (61) forgrep seg seksuelt på ham på 80-tallet, må stå frem med fullt navn i rettssalen dersom det skal bli sak.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det avgjorde dommer Lewis A. Kaplan på Manhattan mandag, ifølge nyhetsbyrået AP.

Mannen har fått ti dager på seg til å vurdere om han vil stå frem, og dermed få den rettsprosessen han krever.

Anklageren, som til nå kun har vært omtalt som C.D., gikk rettens vei i september i fjor – sammen med skuespiller Anthony Rapp (49). Mannen hevder at han var 14 år da Spacey angivelig forgrep seg på ham. De skal ha møttes i en dramaklasse i New York.

I det private søksmålet krever den anonyme saksøkeren godt over 300 millioner kroner fra den amerikanske skuespillerveteranen. Men anonym får han altså ikke være lenger, dersom saken skal gå videre.

Veier ikke tungt nok

Dommeren begrunner avgjørelsen med at anklagers behov for anonymitet ikke veier tyngre enn fordelene ved en åpen rettsprosess og de «fordommene som Spaceys forsvar kan komme til å bli utsatt for gjennom anonymitet».

Det legges til grunn også at en anonym saksøker vil forhindre at vitner som kan tale til Spaceys fordel, ikke får mulighet til det – dersom motparten forblir anonym.

Dommeren vektlegger også at «C.D.» helt siden 90-tallet skal ha uttalt seg om anklagene til en rekke mennesker, og også vært i kontakt med medier. Med det mener dommeren at anklageren selv har tatt høyde for risikoen for at navnet kunne lekke ut.

Kan komme til å trekke søksmålet

Anklagers forsvarer har til nå begrunnet anonymiteten med at en offentliggjøring av identiteten vil føre til ytterligere stress, angst og depresjoner. Det mener dommeren er en konsekvens som må påregnes dersom skal behandles i retten.

Advokat Peter Saghir, som representerer den anonyme mannen, sendte i mars et brev til retten, der han opplyste at bare tanken på en åpen prosess har påført klienten angst og nerver, og at han dersom han blir pålagt det, motvillig må se seg nødt til å trekke søksmålet.

Kraftig smell

Spaceys før så lysende karriere fikk en bråstopp da han i kjølvannet av MeToo-bevegelsen høsten 2017 fikk rettet en rekke overgrepsanklager mot seg.

Totalt har om lag 30 menn rettet anklager mot den Oscar-belønte Hollywood-stjernen.

I RETTEN: Kevin Spacey, her under en høring i Massachusetts i juni 2019. Foto: Steven Senne / TT NYHETSBYRÅN

Selv har Spacey nektet skyld i lovbrudd. Han har imidlertid uttalt i forbindelse med Rapps påstander at han ikke husker hendelsene, men «at dersom det stemmer, så skylder jeg ham en ektefølt unnskyldning for en svært upassende oppførsel i beruset tilstand».

Kort etter at de første anklagene ble fremsatt, valgte skuespilleren å stå åpent frem med at han er homofil.

En intern undersøkelse ved teateret The Old Vic i London avslørte at hele 20 personer mente at Spacey hadde opptrådt upassende overfor dem i sin tid ved teateret (2003–2013).

Høsten 2019 slapp Kevin Spacey tiltale for overgrep etter at saksøkeren, en massør, brått døde. Noen måneder tidligere ble en annen overgrepssak mot Spacey frafalt, etter at den påstått fornærmede avbrøt sin forklaring i retten.

Årsaken til at så gamle saker tas for retten nå, er loven The Child Victims Act, som ble vedtatt i 2019 og som åpner for at en fornærmet kan saksøke en overgriper uansett når overgrepet skal ha funnet sted.

Spacey har mistet lukrative jobber som følge av anklagene. Blant annet fikk han fyken fra Netflix-suksessen «House of Cards», hvor han hadde en av hovedrollene.

Åtte personer som hadde arbeidet med «House Of Cards», hovedsakelig unge menn, anklaget ham for å ha skapt et «giftig arbeidsmiljø» i produksjonen, «via et mønster av seksuell trakassering».

Spacey ble også klippet bort fra «All the Money in the World».