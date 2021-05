BLIR FILM: Cher, her på musikalpremiere i New York i desember 2018. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Nå kommer filmen om Chers liv

«Mamma Mia!»-produsentene skal lage film om Chers dramatiske liv.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det melder artisten selv kvelden før sin 75-årsdag torsdag.

«OK. Universal skal lage en biografifilm med mine venner Judy Craymer og Gary Goetzman som produsenter.», skriver hun på Twitter til sine 3,9 millioner følgere.

Artisten forteller også at Eric Roth, som skrev manuset til blant annet «Forrest Gump», «A Star Is Born» og kommende «Dune» skal skrive filmen om hennes liv.

Chers turbulente livshistorie strekker seg fra hun var en del av duoen Sonny & Cher med sin daværende ektemann. De fikk sitt gjennombrudd med «I Got You Babe» i 1965. I 1975 skilte de lag og Cher har ifølge Store norske leksikon hatt kjempehits i alle tiår fra 60- til 00-tallet.

Ifølge Deadline kommer Cher til å være produsent på filmen sammen med Craymer og Goetzman. Cher var selv med i «Mamma Mia!»-oppfølgerfilmen.

Roth jobber for tiden med Scorseses «Killers of the Flower Moon» med Leonardo DiCaprio og Robert De Niro. Sistnevnte skadet foten forrige uke.