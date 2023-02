STJERNE OG KJENDISDATTER: Lily-Rose Depp, her på filmfestivalen i Toronto i september 2021.

Lily-Rose Depp om «nepo-baby»-stempel: − Jeg er superbevisst

Filmstjernen Lily-Rose Depp (23) vet hvor privilegert hun er – og signaliserer at hun er ukomfortabel med å kommentere den intense nepotisme-debatten på TikTok.

Søker man på emneknaggen #nepobaby på TikTok, får man opp over 330 millioner treff.

– Jeg er superbevisst på at min barndom ikke ser ut som alle andres, sier Lily-Rose Depp til magasinet i-D.

«Nepo baby» er en forkortelse for det engelske begrepet «nepotism baby», som på norsk kan oversettes til nepotisme nepotismeNepotisme betegner favorisering av slektninger, ektefelle eller venner, og det å sette kjennskap foran kompetanse i forbindelse med utnevnelser-babyer. Begrepet brukes om kjente mennesker som selv er barn av kjendiser.

– Forsiktig

Debatten herjer rundt celebriteter som «anklages» for nærmest å være født inn i berømmelsen, og dermed få privilegier og jobber de ellers kanskje ikke hadde fått.

En av dem som nevnes hyppig i «nepo baby»-debatten, er nettopp Lily-Rose Depp, datter av den amerikanske Hollywood-stjernen Johnny Depp (59) og den franske artisten, skuespilleren og modellen Vanessa Paradis (50).

Lily-Rose Depp sier i bladintervjuet at hun prøver ikke å bli for opptatt av sosiale medier og «click bait» «click bait»Clickbait er en nettsak med sensasjonalistisk og ofte villedende tittel, ingress og bilde, som skal lokke leseren til å klikke seg inn. (Store Norske Leksikon).

– Jeg er så forsiktig meg å uttale meg om disse tingene, sier 23-åringen i bladintervjuet.

Trøstet seg

Hun berømmer sine egne foreldre for jobben de gjorde med å gi henne «en så normal oppvekst som vanlig», omstendighetene tatt i betraktning.

– Men det er åpenbart at det uansett ikke var en normal oppvekst, sier Depp og legger til:

– Samtidig kjente jeg ikke til noe annet, så jeg har på en måte trøstet meg med det.

MAMMA: Vanessa Paradis (t.v.) og Lily-Rose Depp.

Lily-Rose Depp føler seg heldig som gjennom hele livet har vært omgitt av mennesker hun mener verdsetter «normale ting».

– Jeg tror det er den eneste måten å eksistere i denne verden uten å bli gal, sier skuespilleren, som altså går i sine foreldres fotspor yrkesmessig.

I den nye HBO-serien «Idol» spiller 23-åringen en sanger som håper på gjennombrudd.

Hun har ellers figurert i filmer og serier som «Wolf», «Silent Night», «Yoga Hosers» og «A Faithful Man».

PAPPA: Johnny Depp.

Lily-Rose Depp er også aktuell i den kommende filmen «The Governesses», der hun spiller mot blant andre norske Renate Reinsve (35).

«Nepo baby» eller ikke, Depp røper at hun ofte føler på prestasjonspress, og at hun til tider har kjent på bedragersyndrom bedragersyndromEn tilstand der man føler at man ikke er så dyktig som andre mener. Det forekommer hos høyt presterende som ikke er i stand til å ta inn over seg og akseptere sin suksess. Ofte tilskriver de prestasjonene sine til flaks fremfor evner. (Norsk Helseinformatikk), en tilstand der man føler at man ikke er så dyktig som andre tror.

– Men jeg må bare hoppe i det og tro at de har valgt meg for jobben av en grunn. Mer kan jeg ikke gjøre.

En annen som må tåle å bli knyttet til «Nepo Baby»-debatten på TikTok, er modell Kaia Gerber (21), datter til supermodell Cindy Crawford (57) og restauranteier Rande Gerber (60).

Hun er også kjæresten til «Elvis»-skuespiller Austin Butler (31).

– Nepotisme eksisterer, men jeg tror at om det var det folk får det til å høres ut som, så ville vi sett enda mer av det, uttalte Kaia Gerber til bladet ELLE nylig.

MODELLER: Kaia Gerber (t.v.) og mamma Cindy Crawford.

Selv er hun skråsikker på at hun ikke har fått jobber på grunn av sin berømte mamma.

– Ingen kunstner er villig til å ofre sin visjon for noens unge. Det er ikke sånn kunst skapes, og det er kunst jeg er interessert i, uttalte Gerber.

