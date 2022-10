NY KARAKTER: Sammy Germain Wadi spiller den danske prinsen i suksess-oppfølgeren.

Netflix bekrefter «Royalteen»-oppfølger

I «Royalteen: Prinsesse Margrethe» blir fansen introdusert for en helt ny hovedkarakter.

Da den første «Royalteen»-filmen ble lansert på Netflix tidligere i år gikk den rett til topps på listen i Norge, i tillegg på listen over ikke-engelske filmer globalt.

Filmen er basert på bokserien «Arvingen» – skrevet av de norske forfatterne Randi Fuglehaug og Anne Gunn Halvorsen – og ble strømmet nesten 12 millioner timer på en uke.

Nå bekrefter Netflix i en pressemelding at en oppfølger er klar. Lanseringsdato for oppfølgeren er foreløpig ikke kjent.

– Vi i The Global Ensemble er ekstremt glade for at Royalteen – Arvingen, får sin oppfølger. Publikum over hele kloden trykket jo Lena, Kalle, Margrethe og gjengen til sitt bryst i den første filmen. Nå skifter hovedfokuset fra Lena til Margrethe akkurat som i bokserien til Anne Gunn og Randi, sier regissør Per-Olav Sørensen i en uttalelse til VG.

Den første filmen hadde en åpen slutt med prinsesse Margrethe, spilt av Elli Müller Osborne. I den nye filmen er det altså hun som får hovedfokuset.

I tillegg blir seerne introdusert for en ny karakter, den danske prins Alexander, spilt av Sammy Germain Wadi.

«Når hun hører rykter om at den danske kongefamilien planlegger et besøk til Norge, ser Margrethe på dette som en mulighet til å endelig møte prins Alexander som hun har pratet med i månedsvis» står det i pressemeldingen.

I tillegg blir det et gjensyn med blant annet Filip Bargee Ramberg (Arnie), Ines Høysæter Asserson (Lena), og Mathias Storhøi (prins Kalle) og Ina Dajanna Ervik (Tess).

– Ingvild Søderlind har overtatt stafettpinnen på regi etter Emilie Beck og meg, og det er også superspennende. Men aller morsomst er det at så mange unge norske skuespillertalenter igjen får lov til å boltre seg i en film som får global distribusjon på Netflix. Fantastisk, sier Sørensen.